У звезды «Интернов» родился третий ребенок

Актер Александр Ильин-мл., известный по роли в сериале «Интерны», снова стал отцом. Его супруга Юлия Мартынова сообщила в соцсети о рождении дочери.
«Это было капец как смело. Добро пожаловать, малышка-богатырша», — написала Мартынова, сопроводив пост семейными фотографиями.
Юлия младше мужа на шесть лет. Как ранее рассказывал сам Ильин, их знакомство началось в детстве, а позже переросло в роман. Актер признавался, что за время отношений пара не раз ссорилась и даже расходилась, но в итоге сумела сохранить семью. У супругов также есть два сына — Александр и Ярослав.