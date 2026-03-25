Екатерина Волкова рассказала о попытках помириться с дочерью

Актриса Екатерина Волкова в откровенном интервью для kp.ru заявила о попытках восстановить связь с дочерью Валерией. Звезда сознательно избегает публичных деталей ссоры, опасаясь, что это может ухудшить положение.
«Мы как-то хотим договориться, чтобы внуки все-таки могли со мной видеться. И вообще с дочерью хотелось бы наладить отношения. Но и с зятем, наверно, если он придет и просто по-мужски поговорит. Просто у нас недопонимание, которое, как снежный ком, наращивается», — объяснила Волкова.
По словам актрисы, переживания из-за разрыва с дочерью оказались настолько тяжелыми, что ей потребовалась помощь специалиста. Сейчас она активно работает с психологом, чтобы справиться с эмоциональным кризисом.
Ранее Волкова уже говорила, что из-за напряженных отношений с зятем лишена возможности видеться с внуками. Эта ситуация остается для нее особенно болезненной.
«Я не вижу ни дочь, ни внука моего любимого, который тоже хочет видеться. Мы с ним договорились уже, а детей обманывают», — с горечью призналась артистка. Волкова убеждена, что единственный путь к примирению — это открытый и честный диалог между всеми сторонами конфликта.
