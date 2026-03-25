Рыжая бестия Голливуда: что посмотреть с Джессикой Честейн

Кажется, эта рыжеволосая красавица способна сыграть все — от артхауса до блокбастеров. Комедия, триллер или драма: любой жанр в ее руках превращается в яркую и запоминающуюся роль
Глеб Мантров
Автор Кино Mail
Джессика Честейн
Джессика Честейн

По голливудским меркам Джессика Честейн дебютировала довольно поздно. Первые крупные роли пришли к ней, когда ей было уже за 30. Зато в 2011-м с ее участием вышло сразу шесть картин. С тех пор она прочно закрепилась в элите Голливуда. 24 марта актрисе исполняется 49 лет. По этому случаю вспоминаем наиболее яркие ее работы.

«Древо жизни»

Кадр из фильма «Древо жизни»

Занятно, что для нее по сути все началось с «Древа жизни» — истории, которая по своему изучает путь человека, буквально с самого начала. Честейн сыграла миссис О'Брайен — мать троих сыновей в небольшом техасском городке 1950-х годов. Ее героиня — полная противоположность жесткому, авторитарному отцу семейства (Брэд Питт). Она воплощает благодать, нежность и безусловную любовь.

Как ни странно, попасть в фильм Терренса Малика ей помог Аль Пачино. Они так впечатлила его на съемках «Саломея Уайльда», что легендарный актер лично дал режиссеру рекомендацию. В итоге картина «Древо жизни» выиграла «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах, а Честейн громко заявила о себе.

«Прислуга»

Кадр из фильма «Прислуга»

В том же 2011-м вышел еще один фильм, закрепивший ее статус в индустрии. В «Прислуге» она исполнила Селию Фут. Добрая, местами чудаковатая героиня крайне полюбилась зрителям. Вот только для местной элиты она, напротив, изгой. Все потому что, она лишена высокого происхождения и расовых предрассудков, царивших на Юге 1960-х. Она даже заводит дружбу со своей темнокожей домработницей Минни Джексон (Октавия Спенсер).

Чтобы вернее передать облик героини, Честейн набрала около семи килограммов: будучи веганом она литрами пила растопленное соевое мороженое. По словам актрисы, это было отвратительно. Но зато это принесло ей номинацию на «Оскар». 

«Цель номер один»

Кадр из фильма «Цель номер один»

С лентой «Цель номер один» Честейн шагнула на территорию триллера, где теперь входит в число лучших исполнительниц. Ее героиня Майя — аналитик ЦРУ, которая на протяжении многих лет выслеживала террориста Усаму бен Ладена. Майя по-настоящему одержима своей работой, и зритель погружается в это состояние вместе с ней.

Честейн удостоилась «Золотого глобуса» и второй номинации на «Оскар». Примечательно, что после премьеры разгорелся огромный скандал: фильм настолько точно показал поиски и операцию устранения Бен Ладена, что появились подозрения об утечке информации. Собственно, это и подтвердилось.

«Самый жестокий год»

Кадр из фильма «Самый жестокий год»

Национальный совет кинокритиков США признал «Самый жестокий год» лучшим фильмом года, и огромная заслуга в этом — героини нашего материала. Она сыграла Анну Моралес, жену предпринимателя Абеля (Оскар Айзек), который пытается честно вести бизнес в городе, где это практически невозможно. Анна — дочь гангстера, и в отличие от мужа не гнушается радикальных методов. 

Критики особо отметили химию между Честейн и Айзеком (они давние друзья: вместе учились в колледже). Кстати, позже они снова сыграли супружескую пару в мини-сериале «Сцены из супружеской жизни». Это переосмысление классики Ингмара Бергмана также заслуживает внимания.

«Интерстеллар»

Кадр из фильма «Интерстеллар»

Хоть в «Интерстелларе» Честейн и появляется только во второй половине, но зато сразу становится эмоциональным центром. Она воплотила на экране Мерф, дочь Купера (Мэттью Макконахи), во взрослом возрасте. Мерф — выдающийся физик НАСА, которая пытается спасти человечество. Она пошла по этому пути из-за отца, улетевшего в космос, когда она была ребенком.

Это была первая работа Честейн в блокбастере. Информация о сюжете хранилась в строжайшей тайне: по словам актрисы, передача сценария напоминала секретную операцию. Именно сцены с ее участием — одни из самых сильных в картине.

«Опасная игра Слоун»

Кадр из фильма «Опасная игра Слоун»

Героини Честейн часто выглядят умнее всех вокруг, но в «Опасной игре Слоун» это возведено в абсолют. Элизабет — самый востребованный и беспощадный лоббист Вашингтона. Но когда ей предлагают возглавить кампанию против законопроекта по ужесточению контроля над оружием, она внезапно отказывается. Тогда против нее ополчились самые влиятельные силы в американской политике и оружейном лобби. 

И хотя кажется, что ее борьба заведомо обречена на провал, не покидает ощущение, что у нее все просчитано на несколько ходов вперед. За эту роль Честейн номинировали на «Золотой глобус». Во время просмотра готовьтесь неоднократно перематывать назад, чтобы не упустить детали.

«Большая игра»

Кадр из фильма «Большая игра»

Все с нетерпением ждали режиссерского дебюта выдающегося сценариста Аарона Соркина. Наконец, в 2017-м он представил «Большую игру» с Честейн в главной роли. Молли Блум — бывшая профессиональная лыжница, которая из-за травмы не попала на Олимпиаду. Она не сдается: вот только вместо очередной попытки подняться на пьедестал в одиночку выстраивает подпольный покерный клуб. Ее клиенты — персоны VIP: бизнесмены, кинозвезды, политики, криминальные авторитеты.

Фильм снят по автобиографической книге самой Молли, и Честейн лично встречалась с ней перед съемками. Тот случай, когда одна сильная личность сыграла другую. Итог: очередная номинация на «Золотой глобус».

«Глаза Тэмми Фэй»

Кадр из фильма «Глаза Тамми Фей»

И, наконец, долгожданный «Оскар» за «Глаза Тэмми Фэй». В байопике Майкла Шоуолтера Честейн сыграла телевангелиста Тэмми Фэй Бэккер. Вместе с мужем Джимом Бэккером (Эндрю Гарфилд) она с 1974 по 1987 год вела сверх популярное христианское шоу The PTL Club, пока их история не закончилась финансовым и сексуальным скандалами.

Это самая непохожая роль на все другие в фильмографии актрисы. Грим трансформировал ее почти до неузнаваемости (за него, кстати, художники также получили «Оскар»). Но дело не только в нем: Честейн сыграла женщину — фонтан эмоций. Она гротескная, будто нереальная, но при этом невероятно трогательная и обаятельная. Для составления полного портрета ее таланта эту работу нельзя игнорировать ни в коем случае.