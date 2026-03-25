По голливудским меркам Джессика Честейн дебютировала довольно поздно. Первые крупные роли пришли к ней, когда ей было уже за 30. Зато в 2011-м с ее участием вышло сразу шесть картин. С тех пор она прочно закрепилась в элите Голливуда. 24 марта актрисе исполняется 49 лет. По этому случаю вспоминаем наиболее яркие ее работы.
«Древо жизни»
Занятно, что для нее по сути все началось с «Древа жизни» — истории, которая по своему изучает путь человека, буквально с самого начала. Честейн сыграла миссис О'Брайен — мать троих сыновей в небольшом техасском городке 1950-х годов. Ее героиня — полная противоположность жесткому, авторитарному отцу семейства (Брэд Питт). Она воплощает благодать, нежность и безусловную любовь.
Как ни странно, попасть в фильм Терренса Малика ей помог Аль Пачино. Они так впечатлила его на съемках «Саломея Уайльда», что легендарный актер лично дал режиссеру рекомендацию. В итоге картина «Древо жизни» выиграла «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах, а Честейн громко заявила о себе.
«Прислуга»
В том же 2011-м вышел еще один фильм, закрепивший ее статус в индустрии. В «Прислуге» она исполнила Селию Фут. Добрая, местами чудаковатая героиня крайне полюбилась зрителям. Вот только для местной элиты она, напротив, изгой. Все потому что, она лишена высокого происхождения и расовых предрассудков, царивших на Юге 1960-х. Она даже заводит дружбу со своей темнокожей домработницей Минни Джексон (Октавия Спенсер).
Чтобы вернее передать облик героини, Честейн набрала около семи килограммов: будучи веганом она литрами пила растопленное соевое мороженое. По словам актрисы, это было отвратительно. Но зато это принесло ей номинацию на «Оскар».
«Цель номер один»
С лентой «Цель номер один» Честейн шагнула на территорию триллера, где теперь входит в число лучших исполнительниц. Ее героиня Майя — аналитик ЦРУ, которая на протяжении многих лет выслеживала террориста Усаму бен Ладена. Майя по-настоящему одержима своей работой, и зритель погружается в это состояние вместе с ней.
Честейн удостоилась «Золотого глобуса» и второй номинации на «Оскар». Примечательно, что после премьеры разгорелся огромный скандал: фильм настолько точно показал поиски и операцию устранения Бен Ладена, что появились подозрения об утечке информации. Собственно, это и подтвердилось.
«Самый жестокий год»
Национальный совет кинокритиков США признал «Самый жестокий год» лучшим фильмом года, и огромная заслуга в этом — героини нашего материала. Она сыграла Анну Моралес, жену предпринимателя Абеля (Оскар Айзек), который пытается честно вести бизнес в городе, где это практически невозможно. Анна — дочь гангстера, и в отличие от мужа не гнушается радикальных методов.
Критики особо отметили химию между Честейн и Айзеком (они давние друзья: вместе учились в колледже). Кстати, позже они снова сыграли супружескую пару в мини-сериале «Сцены из супружеской жизни». Это переосмысление классики Ингмара Бергмана также заслуживает внимания.
«Интерстеллар»
Хоть в «Интерстелларе» Честейн и появляется только во второй половине, но зато сразу становится эмоциональным центром. Она воплотила на экране Мерф, дочь Купера (Мэттью Макконахи), во взрослом возрасте. Мерф — выдающийся физик НАСА, которая пытается спасти человечество. Она пошла по этому пути из-за отца, улетевшего в космос, когда она была ребенком.
Это была первая работа Честейн в блокбастере. Информация о сюжете хранилась в строжайшей тайне: по словам актрисы, передача сценария напоминала секретную операцию. Именно сцены с ее участием — одни из самых сильных в картине.
«Опасная игра Слоун»
Героини Честейн часто выглядят умнее всех вокруг, но в «Опасной игре Слоун» это возведено в абсолют. Элизабет — самый востребованный и беспощадный лоббист Вашингтона. Но когда ей предлагают возглавить кампанию против законопроекта по ужесточению контроля над оружием, она внезапно отказывается. Тогда против нее ополчились самые влиятельные силы в американской политике и оружейном лобби.
И хотя кажется, что ее борьба заведомо обречена на провал, не покидает ощущение, что у нее все просчитано на несколько ходов вперед. За эту роль Честейн номинировали на «Золотой глобус». Во время просмотра готовьтесь неоднократно перематывать назад, чтобы не упустить детали.
«Большая игра»
Все с нетерпением ждали режиссерского дебюта выдающегося сценариста Аарона Соркина. Наконец, в 2017-м он представил «Большую игру» с Честейн в главной роли. Молли Блум — бывшая профессиональная лыжница, которая из-за травмы не попала на Олимпиаду. Она не сдается: вот только вместо очередной попытки подняться на пьедестал в одиночку выстраивает подпольный покерный клуб. Ее клиенты — персоны VIP: бизнесмены, кинозвезды, политики, криминальные авторитеты.
Фильм снят по автобиографической книге самой Молли, и Честейн лично встречалась с ней перед съемками. Тот случай, когда одна сильная личность сыграла другую. Итог: очередная номинация на «Золотой глобус».
«Глаза Тэмми Фэй»
И, наконец, долгожданный «Оскар» за «Глаза Тэмми Фэй». В байопике Майкла Шоуолтера Честейн сыграла телевангелиста Тэмми Фэй Бэккер. Вместе с мужем Джимом Бэккером (Эндрю Гарфилд) она с 1974 по 1987 год вела сверх популярное христианское шоу The PTL Club, пока их история не закончилась финансовым и сексуальным скандалами.
Это самая непохожая роль на все другие в фильмографии актрисы. Грим трансформировал ее почти до неузнаваемости (за него, кстати, художники также получили «Оскар»). Но дело не только в нем: Честейн сыграла женщину — фонтан эмоций. Она гротескная, будто нереальная, но при этом невероятно трогательная и обаятельная. Для составления полного портрета ее таланта эту работу нельзя игнорировать ни в коем случае.