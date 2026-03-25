Звезда «Чернобыля» признался в многомиллионных долгах

Актер Сергей Романович в откровенном интервью изданию Voice признался, что находится в тяжелом финансовом положении. Общая сумма его обязательств, включая ипотеку и кредиты, достигает примерно 30 миллионов рублей.
Ежемесячные платежи банку съедают около 450 тысяч рублей. В список долгов входят 5,5 млн рублей за гараж, 2,5 млн рублей, которые он должен как поручитель, а также около миллиона, взятых у знакомых.
Причиной таких крупных займов артист называет отсутствие финансовой грамотности. Он рассказал, что раньше никогда не пользовался кредитами, но после первого опыта «увлекся историей».
«Друг сказал: “Посмотри на свой кредитный потенциал”. Я зачем-то полез его смотреть, и все, Остапа понесло, шикуем», — вспомнил Романович.
Сейчас актер пересмотрел подход к деньгам: он жестко контролирует расходы и ищет дополнительные источники дохода. Помимо съемок в кино, он активно берется за рекламные проекты, чтобы стабильно вносить платежи. Несмотря на давление долгов, Романович старается сохранять рассудок. Он даже дал совет тем, кто оказался в похожей ситуации.
«Каждому дается по мере его сил. Мне писали люди, у которых долгов на 200 миллионов рублей. Главное, не впадать в тревогу. Я стараюсь быть в уме, отвечать на вопрос: “Что конкретно я могу сделать?”. Долгов у меня нормально», — поделился артист.
