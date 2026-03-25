В Санкт-Петербурге пройдут съемки «Щелкунчика»

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Съемки биографического фильма о работе композитора Петра Чайковского над одноименным балетом «Щелкунчик» пройдут в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщил режиссер картины Феликс Умаров.
Ранее Умаров сообщил ТАСС, что картина находится на этапе активного предпродакшена, а съемки начнутся в ближайшее время. Релиз фильма запланирован на 2028 год. По словам Умарова, основным источником вдохновения при работе над картиной стала личность русского композитора, автора балета «Щелкунчик» Петра Чайковского.
В 2026 году Умаров получил премию «Золотой орел» в номинации «Лучшая режиссерская работа». Он стал самым молодым лауреатом в номинации за всю историю премии. До него самым молодым обладателем награды был Валерий Тодоровский, получивший премию в 2005 году в возрасте 42 лет.