В Санкт-Петербурге пройдут съемки «Щелкунчика»

Релиз фильма запланирован на 2028 год
Кадры из фильма «Театр в кино: Щелкунчик»
МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Съемки биографического фильма о работе композитора Петра Чайковского над одноименным балетом «Щелкунчик» пройдут в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщил режиссер картины Феликс Умаров.

«Съемки “Щелкунчика” пройдут в Санкт-Петербурге», — сказал собеседник агентства.

Ранее Умаров сообщил ТАСС, что картина находится на этапе активного предпродакшена, а съемки начнутся в ближайшее время. Релиз фильма запланирован на 2028 год. По словам Умарова, основным источником вдохновения при работе над картиной стала личность русского композитора, автора балета «Щелкунчик» Петра Чайковского.

Кадр из фильма «Театр в кино: Щелкунчик»
В 2026 году Умаров получил премию «Золотой орел» в номинации «Лучшая режиссерская работа». Он стал самым молодым лауреатом в номинации за всю историю премии. До него самым молодым обладателем награды был Валерий Тодоровский, получивший премию в 2005 году в возрасте 42 лет.