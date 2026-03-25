Бронзит: победивший на «Оскаре» мультфильм производит впечатление «фальши»

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Российский режиссер и аниматор Константин Бронзит раскритиковал канадскую картину «Девочка, плачущая жемчужинами», получившую премию «Оскар» за лучший короткометражный анимационный фильм. В беседе с ТАСС он отметил, что кинолента производит впечатление «фальши».
«В центре — человеческая история, переживания. Но в конце все это обесценивается, оказывается, что это все придумано. Все, что там есть человеческого в процессе истории, оказывается выдумкой, полной фальшью. Никакой радости от этого нет», — сказал художник-мультипликатор, обратив внимание на особенности сюжета.
Выбор победителя в категории анимации оказался для режиссера неожиданным.
«Мало кто ставил на этот фильм», — сказал Бронзит, добавив, что у номинантов и профессионального сообщества ожидания были иными.
При этом режиссер оценил высокий уровень реализации фильма.
«Он технически сделан классно. Постановочно все здорово. Декорации, кукольная часть — это все внешний блеск», — отметил он.
По словам Бронзита, именно контраст между качественной формой и содержанием вызывает наибольшее недоумение.
«Получается, что за этим блеском — фальшивый смысл», — заключил Бронзит.
О режиссере
Константин Бронзит был выдвинут в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм» за картину «Три сестры». Это третья его номинация на кинопремию. Вместе с ним в этой номинации были представлены фильмы «Вечнозеленый», «Девочка с жемчужными слезами», «Пенсионный план» и «Бабочка». Бронзит не выиграл награду. «Оскар» в этой номинации взяла канадская картина «Девушка, которая плакала жемчугом» режиссеров Криса Лэвиса и Мацека Щербовски. Картина повествует о молодом парне, который встречает и влюбляется в девушку, тайно плачущую жемчугом по ночам.