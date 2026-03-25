Бронзит: победивший на «Оскаре» мультфильм производит впечатление «фальши»

Константин Бронзит был выдвинут в категории «Лучший анимационный короткометражный фильм» за картину «Три сестры». Это третья его номинация на кинопремию. Вместе с ним в этой номинации были представлены фильмы «Вечнозеленый», «Девочка с жемчужными слезами», «Пенсионный план» и «Бабочка». Бронзит не выиграл награду. «Оскар» в этой номинации взяла канадская картина «Девушка, которая плакала жемчугом» режиссеров Криса Лэвиса и Мацека Щербовски. Картина повествует о молодом парне, который встречает и влюбляется в девушку, тайно плачущую жемчугом по ночам.