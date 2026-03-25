Михаил Ефремов выступит перед публикой впервые за более чем пять лет

Заслуженный артист РФ исполнит главную роль в спектакле «Без свидетелей» по одноименному фильму в режиссуре народного артиста РСФСР Никиты Михалкова
Михаил Ефремов и Анна Михалкова в спектакле «Без свидетелей», фото: https://mikhalkov12.ru/
МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Премьера спектакля «Без свидетелей» по одноименному фильму в режиссуре народного артиста РСФСР Никиты Михалкова состоится 25 марта в театре «Мастерская “12” Никиты Михалкова». Главные роли в постановке исполняют народная артистка РФ Анна Михалкова и заслуженный артист РФ Михаил Ефремов.

Спектакль создан по мотивам пьесы Софьи Прокофьевой «Беседа без свидетелей». Со сцены звучит разговор двух бывших супругов, которые оказались наедине спустя несколько лет после расставания. История разворачивается в квартире главной героини, где пара проживает старые обиды и старается ответить на вопрос: «Можно ли отпустить прошлое?».

Михаил Ефремов и Никита Михалков на премьере спектакля «Без свидетелей», фото: соцсети
Впервые спектакль был показан в феврале 2026 года, однако показ был закрытым для массовой аудитории. Непосредственно премьера «Без свидетелей» пройдет 25, 26 и 27 марта: приобрести билет на спектакль может любой желающий. Выход Михаила Ефремова на сцену станет первым за почти шесть лет.