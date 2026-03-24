Говорим Кэрри Брэдшоу, подразумеваем Сару Джессику Паркер. Да, образ модной писательницы с Манхэттена навсегда слился с самой актрисой. Между тем, в фильмографии Паркер — больше 200 работ! К дню рождения той, кто ходит на каблуках как босиком, сделали подборку фильмов с ней без «Секса в большом городе». Любуемся на Сару Джессику в триллере, в образе ведьмы и стервозной охотницы за чужими мужьями
«Перворожденный»
Сара Джессика Паркер начинала с …триллеров! В 23 года она сыграла небольшую роль в напряженной драме «Перворожденный» о подростке, который встал на защиту своей семьи от опасного зависимого человека. На съемках актриса познакомилась с Робертом Дауни-мл., с которым была в отношениях семь лет.
«Фокус-покус»
Наверняка злопыхатели называли Сару Джессику Паркер ведьмой из-за того, что она сохраняет потрясающую фигуру! А ведь актриса действительно ею была. В диснеевском фильме «Фокус-покус» Паркер сыграла белокурую сладкоголосую ведьму Сару Сандерсон, младшую из трех сестер, оказавшихся в XX веке. Они хотят навсегда остаться молодыми и красивыми, для этого им нужны дети. Но школьники оказываются не робкого десятка. В 2022 году вышел сиквел фильма 1993 года. Объявлялось и о начале работы над третьей частью.
«Привет семье!»
Сара Джессика Паркер в роли рациональной карьеристки из Нью-Йорка Мередит, которая приезжает со своим бойфрендом к его родителям на Рождество. Стоуны — большая дружная семья, но они категорически не одобряют выбор старшего сына. Атмосфера накаляется, ссоры кажутся неизбежными. Мередит приглашает для поддержки свою сестру, но ее приезд лишь добавляет хаоса в праздничную суету большой семьи. Фильм «Привет семье!» стал новогодней классикой, которую хочется пересматривать каждый год.
«Эд Вуд»
Комедийная драма «Эд Вуд» Тима Бертона об эксцентричном режиссере Эдварде Вуде-младшем, которого сыграл Джонни Депп. Сара Джессика Паркер воплотила на экране актрису и музу главного героя Долорес Фулер, которая помогала Вуду искать инвесторов для его фильмов. И хотя реальная Долорес Фулер не оценила образ, созданный Паркер, в целом она положительно отозвалась об экранной истории ее любви с Вудом.
«Лос-Анджелесская история»
В фильме «Лос-Анджелесская история» Паркер сыграла Сэнди, молодую сотрудницу магазина одежды в Городе Ангелов, которая мечтает о карьере модели и телезвезды, поэтому пытается заинтересовать собой главного героя — ведущего прогноза погоды на телевидении Харриса (Стив Мартин). Эту второстепенную роль Сары Джессики высоко оценили критики «Вашингтон Пост».
«Клуб первых жен»
На роль хорошенькой, но глупенькой Шелли Стюарт, которая уводит мужа главной героини и во что бы то ни стало мечтает попасть в высшее общество Нью-Йорка, пробовались и Дженнифер Энистон, и Кэмерон Диаз, и Сара Мишель Геллар. Но в итоге образ блестяще сыграла Паркер. Именно эта роль принесла ей наибольшую известность до эпохи «Секса в большом городе». Она в полной мере раскрыла комедийный талант Паркер. В «Клубе первых жен» она была на одной площадке с легендами Голливуда: Бетт Мидлер, Голди Хоун, Дайан Китон.
«Супруги Морган в бегах»
Хью Грант и Сара Джессика Паркер играют успешную супружескую пару на грани развода. Случайно они становятся невольными зрителями заказного убийства и по программе защиты свидетелей вынуждены скрываться в сельской глуши. Попытки скрыться от киллера и нелепые ситуации в глухой провинции снова сближают супругов. Фильм «Супруги Морган в бегах» критики разнесли в пух и прах, но зрителям он понравился.
«Любовь и прочие неприятности»
В центре сюжета — Пола, девушка, которую нанимают родители 30-летнего Триппа (Мэттью Макконахи), чтобы та якобы закрутила с ним роман и заставила его съехать из родительского дома. Как это часто бывает, между молодыми людьми на самом деле возникают чувства, которые могут разбиться из-за одного недоразумения. Фильм «Любовь и прочие неприятности» вошел в число классических американских ромкомов.