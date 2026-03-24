На роль хорошенькой, но глупенькой Шелли Стюарт, которая уводит мужа главной героини и во что бы то ни стало мечтает попасть в высшее общество Нью-Йорка, пробовались и Дженнифер Энистон, и Кэмерон Диаз, и Сара Мишель Геллар. Но в итоге образ блестяще сыграла Паркер. Именно эта роль принесла ей наибольшую известность до эпохи «Секса в большом городе». Она в полной мере раскрыла комедийный талант Паркер. В «Клубе первых жен» она была на одной площадке с легендами Голливуда: Бетт Мидлер, Голди Хоун, Дайан Китон.