В Петербурге создадут городскую киноэкосистему с участием кинокомпаний и вузов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 марта. /ТАСС/. Кинопроизводственные компании и образовательные учреждения Санкт-Петербурга договорились об объединении усилий в создании собственной киноэкосистемы города и сохранении традиций ленинградской школы кино. Соглашение об этом стороны подписали в Учебном театре Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ), сообщила пресс-служба кинокомпании «Триикс Медиа».
«Созданная киноэкосистема предусматривает партнерство участвующих организаций по нескольким направлениям. В сфере образования через соответствующие совместные программы будут выявляться наиболее одаренные школьники. В дальнейшем предусматривается их подготовка и поддержка при обучении в вузах и трудоустройстве в кинокомпании. Для студентов планируются стажировки на всех проектах, которые находятся в производстве партнеров киноэкосистемы. При этом предполагается возможность прохождения учащимися полного производственного цикла — от создания и защиты идей до их реализации — в зависимости от получаемой специальности и желания дальнейшего трудоустройства», — говорится в сообщении.
Помимо образовательной составляющей, планируется организация совместных мероприятий, связанных с фестивальным движением, созданием документальных, художественных фильмов и сериалов, а также их некоммерческий интернет-прокат и бесплатные показы на площадках города.
С инициативой о создании такой киноэкосистемы выступила генпродюсер кинопокомпании «Триикс Медиа» Инесса Юрченко. В церемонии подписания также приняли участие гендиректор киностудии «Лендок» Алексей Тельнов, гендиректор киностудии «Ленфильм» Надежда Андрющенко, член правления — директор по правовым вопросам холдинга ON Медиа Тимур Бекшенев, и.о. ректора РГИСИ — старейшего театрального вуза страны — Наталья Пахомова, и. о. ректора Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения Виктор Татарский и замдиректора Академии талантов Санкт-Петербурга — регионального центра выявления и поддержки одаренных детей — Наталья Ильина.
О традициях ленинградской школы кино
Юрченко напомнила, что, в частности, компания «Триикс Медиа» в 2025 году произвела более 520 часов телесериального контента — это самый большой показатель по стране. «Это только у нас, а еще есть коллеги. Мы решили объединить усилия, поскольку считаем, что Санкт-Петербургу пора становиться столицей кино, как это было всегда. И у нас все для этого есть: колоссальный творческий потенциал, соответствующее образование, очень сильная ленинградская школа кино и её прекрасные традиции», — приводятся ее слова в сообщении.
Как отметил глава «Лендока» Тельнов, идея создания такого объединения «давно витала в воздухе». Такое сотрудничество укрепит киноиндустрию Петербурга, и это отразится не только на появлении новых фильмов, но и поможет вырастить новое поколение ярких, талантливых мастеров, которыми будут гордиться, считает гендиректор «Ленфильма» Андрющенко.
По мнению и.о. ректора Института кино и телевидения, перед участниками киноэкосистемы стоит амбициозная задача по возрождению и приумножению традиций ленинградской школы кино, известной своей глубиной, психологизмом и художественной выразительностью. «Общими усилиями вузы и кинопроизводственные компании — та творческая сила, которая должна наполнить обновленную киностудию “Ленфильм” свежими идеями и энергией. Смелый взгляд, желание экспериментировать и говорить с аудиторией на современном языке абсолютно необходимы для этого возрождения», — подчеркнул Татарский.