Роман Курцын признался, что его имущество записано на близких

Звезда сериала «Меч», актер театра и кино, каскадер Роман Курцын признался, что зарабатывает на семью и не стремится записать имущество на себя. По этой же причине актер даже не думал о брачном договоре — у него просто «вообще ничего нет».
Всё заработанное, сообщает «МК», он переписывает на детей, родственников и жену.
«Мне‑то вообще ничего не нужно», — объясняет актер, который привык вкладывать в близких, а не в себя.
Роман Курцын снимается в кино с 2007 года. Актер дебютировал в эпизодической роли в четвёртом сезоне телесериала «Всегда говори “всегда”».