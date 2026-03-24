Звезда сериала «Джек Ричар» напал на соседа на глазах у детей

Алан Ритчсон несколько раз ударил соседа, который в момент нападения стоял на коленях на земл
Алан Ритчсон, известный по роли в сериале «Джек Ричер», напал на своего соседа. Инцидент произошел в воскресенье в штате Теннесси. Видеозапись потасовки попала в распоряжение TMZ.

По данным издания, 43‑летний актер несколько раз ударил соседа, который в момент нападения стоял на коленях на земле. Как утверждается, Ритчсон нанес оппоненту не менее четырех ударов.

Пострадавший Ронни Тейлор предоставил TMZ фотографии со следами побоев и обратился в полицию. Свидетелями конфликта стали двое детей — предположительно, сыновья Ритчсона.

По словам потерпевшего, ссора началась еще в субботу. Причиной стало то, что Ритчсон катался по району на шумном мотоцикле Kawasaki, нарушая покой соседей. Тейлор утверждает, что накануне сделал актёру замечание, а на следующий день ситуация обострилась.

Тогда Ритчсон снова появился в районе — на этот раз вместе с двумя детьми. Тейлор подошёл к актёру с просьбой прекратить шуметь, после чего между мужчинами завязалась драка. В то же время источники, близкие к Ритчсону, утверждают, что события развивались иначе: якобы мужчина первым столкнул актёра с байка.

Алан Ритчсон женат на Кэтрин Ритчсон с мая 2006 года, у пары трое сыновей. Ранее актёр рассказывал The Wall Street Journal, что семья иногда живёт в отелях или на съёмном жилье во время его съёмок, чтобы не разлучаться надолго.