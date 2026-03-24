Майли Сайрус появилась в серебряном платье на премьере «Ханны Монтаны»

В Лос-Анджелесе состоялась премьера спецвыпуска «Ханны Монтаны», посвященного 20-летию проекта. Мероприятие посетили актеры из оригинального актерского состава и сама исполнительница главной роли — Майли Сайрус, сообщает Daily Mail.
33-летняя певица и актриса блистала на премьере в сверкающем металлическом платье, из-под которого виднелась футболка с изображением Ханны Монтаны. Именно с этой роли девочки, ведущей двойную жизнь, юная Сайрус начала свою музыкальную и актерскую карьеру.
«Ханна Монтана навсегда останется частью меня. То, что начиналось как телешоу, превратилось в общий опыт, который сформировал мою жизнь и жизнь многих моих поклонников, и я всегда буду благодарна за эту связь», — заявила певица в пресс-релизе спецвыпуска.
На красной дорожке ее сопровождал жених — музыкант Макс Морандо и мать певицы — Тиш Сайрус с мужем.
В новом выпуске Майли Сайрус вернется к музыке и воспоминаниям о своем времени в роли Ханны Монтаны, зрителю также будут доступны ранее не представленные архивные кадры со съемочной площадки.
Ожидается возвращение некоторых из самых запоминающихся декораций сериала, среди которых — гостиная семьи Стюартов и гардеробная Ханны Монтаны. Disney также подтвердил, что в специальном выпуске будет эксклюзивное музыкальное выступление Сайрус. Свое участие подтвердили некоторые актеры из оригинального каста шоу.