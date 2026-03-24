Самым популярным сериалом 2025 года стала «Игра в кальмара»

Компания «Медиалогия» разработала первый российский рейтинг сериалов, его представили во вторник, 24 марта, в Москве. Для этого использовали уникальную методику оценки взаимодействия аудитории с контентом, рассказал кинокритик Николай Никулин.
«Российский рейтинг, который представили ведущие российские медиаменеджеры, — это открытый, доступный и единственный инструмент, помогающий ориентироваться в мире сериалов как экспертам, так и зрителям. Так, в первой двадцатке за 2025 год мы видим и отечественные комедийные ситкомы, и зарубежные остросюжетные триллеры, и — внимание! — турецкие мелодрамы», — отметил Никулин.
Директор по контентной политике видеосервиса Wink Александр Косарим, в свою очередь, сообщил, что сейчас приходится анализировать большой объем информации из разных источников, чтобы понять тематики с точки зрения производства проектов. Это агрегированный рейтинг, который позволяет эту работу не делать, а фактически получить готовый инструмент для подобного анализа, добавил он.
Самым популярным сериалом 2025 года стала южнокорейская «Игра в кальмара». Там и сюжет о выживании, и социальные конфликты, и азиатская актерская школа — сработали все факторы. Вторым стал сериал «Очень странные дела» — фантастическая история о борьбе подростков с мистической силой из обратной стороны мира.
Рейтинг учитывает как интерес в поисковых запросах, так и собственно просмотр на телевидении и онлайн-платформах. Также берется во внимание степень освещенности в СМИ и социальных сетях. Каждый сериал получает определенное количество баллов, исходя из данных 19 разных метрик. При помощи математической формулы «Игра в кальмара» получила 42 тыс. баллов, а триллер «Ходячие мертвецы», оказавшийся на 13-м месте, — больше 7 тыс. баллов.
«Продукт, который сегодня был представлен, мне кажется, во-первых, очень интересным и очень полезным. Нам будет проще понимать, какой запрос сейчас у зрителя», — добавил продюсер Максим Королев.
Продюсер Федор Бондарчук добавил, что статистика просмотров позволяет проследить последнее самое важное звено в длинной индустриальной цепочке, а именно звено зрителя, чтобы точнее его понимать, чувствовать, а не работать вслепую.
В первой двадцатке сразу три турецких мелодрамы: «Зимородок», «Клюквенный щербет» и «Далекий город». В большинстве — сериалы российского производства. Есть и исторический боевик телеканала РЕН ТВ — «СМЕРШ».
«Нам очень важно знать и понимать, что та или иная тема, тот или иной формат, тот или иной актер, тот или иной жанр действительно востребованы. Это такой существенный указующий перст, который будет подсказывать нам, что действительно нужно в моменте для зрительской аудитории», — подчеркнул исполнительный продюсер телеканала РЕН ТВ Анатолий Тупицын.
«Медиалогия» в этот же день представила российский рейтинг сериалов, первым релизом которого стал топ-100 самых популярных проектов 2025 года. Гендиректор «Медиалогии» Ирина Соломатина заявила «Известиям», что рейтинг сериалов, разработанный компанией, является уникальным.