Дочь Марии Шукшиной заявила, что бывший муж пытается лишить ее родительских прав

Константин, бывший супруг 36‑летней дочери Марии Шукшиной, хочет лишить ее родительских прав. Об этом женщина сама рассказала в эфире шоу «Звезды сошлись». По словам Анны Трегубенко, изначально она обратилась в суд с целью вернуть сына, однако получила встречный иск.
«Опека должна оценить условия проживания у меня и у бывшего мужа в Химках. Но на следующем судебном заседании я буду требовать проведения психологической экспертизы, потому что ребёнок максимально настроен против меня. Отец настраивает, потому что ребёнок говорит, что не хочет со мной видеться. Сын психологически сломлен. Он боится отца, боится меня, потому что его напугали. Он весь закрытый», — рассказала Анна.
Трегубенко не общается с мальчиком уже больше года. После развода ребёнок остался жить с отцом. Такое решение приняла сама Анна — средств от алиментов не хватало на содержание сына. Сейчас, как утверждает дочь Шукшиной, бывший муж препятствует её встречам с ребёнком. По мнению отца мальчика, образ жизни мамы-бодибилдерши не соответствует требованиям для воспитания наследника.
Анна продала свою квартиру в Санкт‑Петербурге и приобрела двухкомнатную квартиру в Красногорске, потратив на ремонт свыше трёх миллионов рублей. Поскольку её доход как фитнес‑тренера не позволяет содержать сына, она сдаёт эту недвижимость, а сама живёт в съёмном жилье. При этом Трегубенко твёрдо намерена вернуть своего ребёнка.
Ранее сестра Марии Шукшиной высказалась о дочери актрисы. Она утверждает, что её племянница бежит от себя и пытается заглушить фитнесом свою душевную боль.