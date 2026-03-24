Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

100-летний Александр Зацепин рассказал о проблемах со зрением

Композитор рассказал о проблемах со здоровьем
Александр Зацепин
Александр ЗацепинИсточник: Legion-Media.ru

Александр Зацепин, отметивший столетний юбилей, поделился подробностями своего самочувствия. У маэстро, как выяснилось, есть проблема со зрением. Он рассказал MK.RU, что левый глаз не видит, и фактически он ориентируется только одним глазом.

«Когда одним глазом смотришь, не видишь стереокартинку. Вот сейчас я поставил палец вперед, и мне кажется, что он находится рядом с микрофоном, а он далеко от него на самом деле. Идти по ступенькам вниз тоже из-за этого сложно», — объяснил он.

В остальном композитор чувствует себя хорошо. Он самостоятельно передвигается и ежедневно сочиняет новые мелодии. Секрет своего долголетия композитор видит в умеренном питании и ежедневной зарядке длительностью 35−40 минут, включающей элементы йоги и приседания.