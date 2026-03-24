100-летний Александр Зацепин рассказал о проблемах со зрением

Александр Зацепин, отметивший столетний юбилей, поделился подробностями своего самочувствия. У маэстро, как выяснилось, есть проблема со зрением. Он рассказал MK.RU, что левый глаз не видит, и фактически он ориентируется только одним глазом.
«Когда одним глазом смотришь, не видишь стереокартинку. Вот сейчас я поставил палец вперед, и мне кажется, что он находится рядом с микрофоном, а он далеко от него на самом деле. Идти по ступенькам вниз тоже из-за этого сложно», — объяснил он.
В остальном композитор чувствует себя хорошо. Он самостоятельно передвигается и ежедневно сочиняет новые мелодии. Секрет своего долголетия композитор видит в умеренном питании и ежедневной зарядке длительностью 35−40 минут, включающей элементы йоги и приседания.