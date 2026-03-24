Появился первый кадр из будущего сериала о Гарри Поттере

Сервис НВО намекнул на выход трейлера 25 марта к будущему сериалу о Гарри Поттере

Сервис НВО показал в соцсети первый кадр из будущего сериала о волшебнике Гарри Поттере и намекнул на выход трейлера 25 марта.

Кадр из сериала по «Гарри Поттеру»

На снимке запечатлен Гарри Поттер в форме сборной факультета Гриффиндор по квиддичу. Он идет по направлению к стадиону.

«Завтра», — говорится в описании к снимку.

Премьера первого сезона сериала запланирована на начало 2027 года. Предполагается, что всего будет семь сезонов — по одному на каждую из книг писательницы Джоан Роулинг. Роль Гарри Поттера исполняет Доминик Маклафлин, Гермионы Грейнджер — Арабелла Стэнтон, Рона Уизли — Аластер Стаут.