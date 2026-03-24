Звезда сериала «Две судьбы» рассказала о тайной свадьбе с коллегой

Актриса Мария Куликова поделилась подробностями тайной свадьбы с коллегой Виталием Кудрявцевым. Звезда сериала «Две судьбы» призналась в интервью для Леди Mail, что никогда не мечтала о белом платье и торжестве с большим количеством гостей. Артистка приехала с возлюбленным в МФЦ и расписалась в присутствии своего сына.
«Я никогда, даже будучи девчонкой, не мечтала о свадьбе и белом платье. Которое, надо сказать, за свою актерскую карьеру я надевала раз триста, не меньше! Так что, возможно, еще и потому, что все это — наряд невесты, фата, каблуки, много гостей и огромный торт, — у меня в жизни было неоднократно, к свадьбам у меня выработался иммунитет… Поэтому расписались мы спонтанно, в присутствии всего одного гостя — моего сына. У нас с мужем даже колец нет — настолько мы далеки от всех этих формальностей», — рассказала знаменитость.
Пара вместе уже 12 лет. Актеры много лет скрывали свои отношения. Они познакомились на съемках сериала «Слишком красивая жена». Кудрявцев отрицал, что их роман начался в тот период. По словам артиста, у обоих тогда были незавершенные отношения.
У Кудрявцева есть сын от коллеги Серафимы Низовской. Мальчик Савелий родился в 2010 году. А Куликова 13 лет состояла в браке с коллегой Денисом Матросовым. У артистов есть общий сын Иван. Актриса говорила, что экс-супруг живет недалеко от них, поэтому много времени проводит с ребенком, и она этому только рада. По словам звезды «Склифосовского», мальчик не задавал много вопросов по поводу развода, поскольку привык жить в творческой семье, где родители периодически отсутствуют из-за гастролей и съемок. А Матросов отмечал в интервью, что ему с бывшей женой хватило мудрости сохранить хорошие отношения ради психического здоровья сына.