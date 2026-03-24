Звезда сериала «Две судьбы» рассказала о тайной свадьбе с коллегой

«Я никогда, даже будучи девчонкой, не мечтала о свадьбе и белом платье. Которое, надо сказать, за свою актерскую карьеру я надевала раз триста, не меньше! Так что, возможно, еще и потому, что все это — наряд невесты, фата, каблуки, много гостей и огромный торт, — у меня в жизни было неоднократно, к свадьбам у меня выработался иммунитет… Поэтому расписались мы спонтанно, в присутствии всего одного гостя — моего сына. У нас с мужем даже колец нет — настолько мы далеки от всех этих формальностей», — рассказала знаменитость.