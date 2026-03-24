Американская певица, актриса, дизайнер Джессика Симпсон показала свою повзрослевшую дочь. Артистка снялась с Берди Мэй в кровати, когда пришла с утра поздравить ее с днем рождения. Девочке исполнилось
семь лет. Она посвятила пост имениннице в соцсети.
«Эта маленькая леди определенно живет по своим правилам! Она одна из самых смешных людей на Земле, которая драматично выражает свои чувства. Берди заставляет всех смеяться и переживать все эмоции. Она родилась готовой ко всему! Она бойкая, непредсказуемая, талантливая, умная, артистичная, честная, забавная, громкая, креативная, любящая, красивая, стильная, выразительная, ласковая, счастливая и невероятно остроумная. Ее голос всегда будет слышен, независимо от того, шепчет она, кричит, поет, наблюдает, объясняет или командует нами. Берегись, мир, потому что эту малышку ты точно узнаешь, услышишь и полюбишь», — написала звезда.
У бизнесвумен трое детей от бывшего игрока NFL Эрика Джонсона. Помимо Берди, они воспитывают 13-летнюю дочь Максвелл Дрю и 12-летнего сына Эйса Кнуте. В феврале 2025 года Симпсон объявила о разводе с мужем после 15 лет отношений. Звезда заявила, что уже не живет с экс-супругом, но он остается в ее сердце. Артистка не препятствует встречам спортсмена с детьми. По словам исполнительницы, Джонсон — прекрасный отец, и она не имеет права лишать дочерей и сына общения с ним.
Певица признавалась, что во время третьей беременности набрала 45 килограммов. По словам звезды, она стеснялась своего тела и боялась остаться в таком весе навсегда. Однако за год артистке удалось сильно похудеть. Симпсон соблюдала диету, исключила из рациона продукты, содержащие глютен, а также активно занималась спортом. По признанию певицы, она продолжает придерживаться такого режима и редко его нарушает.