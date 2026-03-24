Меган Маркл оставила Netflix в миллионных долгах

На прошлой неделе Меган Маркл запустила промо-кампанию по продвижению новых подарочных наборов своего лайфстайл-бренда As Ever. К съемке рекламных роликов герцогиня Сассекская привлекла даже свою 4-летнюю дочь Лилибет, чем вызвала негодование публики.
Кроме того, в новой коллаборации участвует также компания по доставке цветов High Camp Supply. И она имеет неоднозначную репутацию. Сервис отправляет заказы со своей калифорнийской фермы курьерской службой FedEx Priority Overnight, чтобы клиенты получали цветы в течение 24 часов после срезки.
«Для сверхбогатых людей, которым просто нужно, чтобы на столе неделю стояли цветы. Как вам такое стремление делать более осознанный выбор?», «Эколицемеры снова за свое. Пока Гарри рассуждает об изменении климата и сокращении углеродного следа, Меган сотрудничает с компанией, которая ежедневно увеличивает выбросы углекислого газа ради цветов, которые завянут через неделю», — пишут возмущенные Интернет-пользователи.
Все попытки герцогини Сассекской создать себе блестящий имидж часто идут вразрез с заголовками, в которых ее изображают настолько требовательной и высокомерной. Даже глава Netflix Тед Сарандос теперь не отвечает на ее звонки без адвоката.
«Netflix вложила в эту сделку миллионы, но я не думаю, что они получили хоть какую-то отдачу. Они просто понесли убытки», — заявил один из инсайдеров компании.