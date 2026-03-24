Звезда сериала «Жуки» опубликовал редкое фото с женой и сыном

Звезда сериала «Жуки» Максим Лагашкин опубликовал редкое фото с женой актрисой Екатериной Стуловой и 12-летним сыном Лукой. Знаменитые супруги проводят отпуск с младшим ребенком за границей. Артист показал в соцсети кадры из семейного путешествия по Франции.
Стулова отпраздновала в Париже свой день рождения. Знаменитости исполнилось 49 лет. Актер посвятил имениннице пост в соцсетях.
«С днем рождения, моя лисичка», — написал артист.
Лагашкин и Стулова вместе уже 31 год. Артист говорил, что в их браке нет места ревности. По его словам, жена на съемочной площадке позволяет себе многое, но он спокойно к этому относится. А Стулова признавалась в интервью, что некоторые актеры с ней периодически «кокетничают», поскольку не знают о ее замужестве — супруги сохраняют на съемочной площадке исключительно рабочие отношения.
У артистов двое детей: помимо Луки, они воспитали первенца Савву. Старший сын пары пошел по стопам родителей, в 2022 году он окончил актерский факультет лондонского вуза.