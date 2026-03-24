Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Ушла из жизни звезда фильма «Супермен» Валери Перрайн

Актрисе было 83 года
Валери ПеррайнИсточник: Legion-Media.ru

Валери Перрайн, американская актриса и модель, известная по роли в фильме «Супермен», скончалась на 83-м году жизни, передает Life.ru. О смерти знаменитости сообщила ее подруга Стейси Саутер в своем личном блоге. По ее словам, актриса долгое время боролась с болезнью Паркинсона.

Перрайн родилась 3 сентября 1943 года в Техасе. В 1968 году она начала карьеру танцовщицы в Лас-Вегасе. Кинодебют актрисы состоялся в 1972 году в экранизации романа Курта Воннегута «Бойня номер пять». Среди других заметных работ — фильмы «Последний американский герой», «Ленни» и «Супермен».

Подруга актрисы Стейси Саутер запустила сбор средств на сумму 35 тысяч долларов (более 2,8 млн рублей), чтобы организовать «прощание, которого она заслуживает». Место и время проведения церемонии прощания пока не объявлены.