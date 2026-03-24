Ушла из жизни звезда фильма «Супермен» Валери Перрайн

Валери Перрайн, американская актриса и модель, известная по роли в фильме «Супермен», скончалась на 83-м году жизни, передает Life.ru. О смерти знаменитости сообщила ее подруга Стейси Саутер в своем личном блоге. По ее словам, актриса долгое время боролась с болезнью Паркинсона.