Ушла из жизни звезда фильма «Супермен» Валери Перрайн

Валери Перрайн, американская актриса и модель, известная по роли в фильме «Супермен», скончалась на 83-м году жизни, передает Life.ru. О смерти знаменитости сообщила ее подруга Стейси Саутер в своем личном блоге. По ее словам, актриса долгое время боролась с болезнью Паркинсона.
Перрайн родилась 3 сентября 1943 года в Техасе. В 1968 году она начала карьеру танцовщицы в Лас-Вегасе. Кинодебют актрисы состоялся в 1972 году в экранизации романа Курта Воннегута «Бойня номер пять». Среди других заметных работ — фильмы «Последний американский герой», «Ленни» и «Супермен».
Подруга актрисы Стейси Саутер запустила сбор средств на сумму 35 тысяч долларов (более 2,8 млн рублей), чтобы организовать «прощание, которого она заслуживает». Место и время проведения церемонии прощания пока не объявлены.