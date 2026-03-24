Джессика Бил возмущена из-за видео ареста Джастина Тимберлейка

Актриса недовольна тем, что видео ареста ее мужа стало публичным
Джессика Бил и Джастин Тимберлейк
Джессика Бил и Джастин ТимберлейкИсточник: Legion-Media.ru

Джессика Бил поддерживает своего мужа, Джастина Тимберлейка, после публикации видеозаписи его ареста за вождение в нетрезвом виде в 2024 году. Она недовольна сложившейся ситуацией. Напомним, 20 марта была обнародована запись с нательных камер полицейских во время задержания Тимберлейка. Источник, близкий к Бил, сообщил, что актриса «возмущена возросшим вниманием» к делу ее мужа.

«Есть причина, по которой они сопротивлялись публикации видеозаписи, — говорит инсайдер, объясняя, что 44-летняя Джессика считает этот инцидент “стрессовым и предпочла бы забыть о нем”. — Очевидно, это не выставляет Джастина в лучшем свете». По словам источника, актриса по-прежнему недовольна ситуацией — особенно публикацией видео с нательной камеры, — и она продолжает поддерживать своего супруга.

В последнее время были сложные моменты, но она сосредоточена на движении вперед, — сообщает инсайдер, близкий к звездам. — Она счастливее всего, когда может уделять всё внимание семейной жизни, а также работе".