Хабенский назвал преимущество людей с ограниченными возможностями

Хабенский: Людям с ограниченными возможностями меньше нужно для счастья
Константин Хабенский
Константин ХабенскийИсточник: Legion-Media.ru

Народный артист России Константин Хабенский порассуждал о попытках людей стать счастливыми. Его слова передает «Пятый канал».

Актер получил премию «Ника» за роль в фильме «Здесь был Юра», где сыграл персонажа с ментальными особенностями. Он отметил, что обычному человеку для счастья нужно гораздо больше, чем людям «с ограниченными возможностями». Хабенский признался, что по этой причине задается философским вопросом о том, чьи возможности на самом деле ограничены.

«Я попытался пофантазировать в роли Юры, сколько моему герою необходимо каких-то составляющих для того, чтобы быть счастливым. Намного меньше, чем нам», — пояснил артист.

Ранее Хабенский прокомментировал получение награды кинопремии «Ника» за лучшую мужскую роль. Актер признался, что считал свою работу в картине «Здесь был Юра» ролью второго плана.