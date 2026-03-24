Дочь актера Михаила Ефремова Надежда поделились снимками, сделанными во время отдыха на побережье залива Тампа в Америке. 18-летняя девушка позировала на пляже в раздельном купальнике. Она показала стройную фигуру и длинные ноги.
«Обгоревшие на солнце, без гроша в кармане и потерянные, но совершенно невозмутимые. Если бы по этой поездке сняли фильм, он мог бы стать второй частью “Проекта Флорида”», — высказалась студентка.
Напомним, Надежда родилась в браке Михаила Ефремова с пятой женой Софьей Кругликовой. Девушка увлекается танцами. В 2025 году она окончила школу в Москве и переехала в Нью-Йорк, где учится на хореографа.
В 2023 году наследница артиста принимала участие в иммерсионном шоу «Девочка со спичками». Тогда о ее успехах рассказывал старший брат Никита Ефремов.
У Михаила Ефремова шестеро детей. Старший Никита родился во втором браке с филологом Асей Воробьевой. От третьей жены Евгении Добровольской у него есть сын Николай.
В союзе с Ксенией Качалиной родилась дочь Анна-Мария. От пятой супруги Софьи Кругликовой у артиста трое детей — дочери Вера и Надежда, а также сын Борис.
В 2025 году Ефремов развелся с Кругликовой, с которой прожил в браке более 20 лет. Развод состоялся после того, как Михаил Олегович вышел из тюрьмы по УДО.
Ранее Никита Ефремов оценил первый выход отца на сцену после долгого перерыва. Актер поделился своими впечатлениями от спектакля «Без свидетелей», в котором играет Михаил Олегович. Постановка идет в театре «Мастерская “12”», художественным руководителем которого является Никита Михалков.