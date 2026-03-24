Безруков считает, что детям нужно прививать ценности через театр

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Культурные ценности и творческое мышление следует прививать детям через театр, для этого нужно возрождать традицию семейных походов на спектакли. Таким мнением поделился народный артист РФ Сергей Безруков.
«Именно через театральные постановки и образовательные проекты мы должны формировать у детей культурные ценности, творческое мышление и любовь к своей семье, стране и нашему богатейшему наследию. Наша общая задача — театральных деятелей — сделать театр центром притяжения зрителей на каждом этапе взросления. Для этого необходимо продолжить возрождение традиции семейного похода в театр», — сказал он на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко в Совете Федерации.
Безруков назвал одним из действующих инструментов свой театральный детский фестиваль, который проводится с 2018 года.
«За эти годы фестиваль превратился в социальную культурную экосистему для всей семьи. Мы ездим по регионам, видим срез произведений, которые создаются для семейного просмотра. Уникальная особенность фестиваля в том, что решение принимает детское жюри. Мы смотрим на их реакции и понимаем, что на самом деле ребятам интересно», — добавил он.