Хабенский предложил возродить традицию писем учителям в театральных вузах

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Исполняющий обязанности ректора Школы-студии МХАТ народный артист РФ Константин Хабенский предложил вернуть традицию, согласно которой выпускники театральных вузов писали бы письма своим мастерам. Таким мнением он поделился во время презентации третьего тома «Писем в Художественный театр. 1929−1948».
«Было бы здорово просить — не заставлять, а именно просить — выпускные курсы писать письма своим учителям — людям, которые сыграли за эти 4−5 лет нахождения студентов в Школе-студии значимую роль. Ведь с выходом в большую жизнь у выпускников остается все меньше времени на встречи, общение со своими педагогами», — сказал он.
Хабенский отметил, что потенциально письма войдут в творческое наследие театра. «Может быть, потом к этим письмам будут возвращаться через какое-то время. Но профессия же наша учит быть и открытыми, и благодарными. Отвечать любовью на любовь», — заключил народный артист.