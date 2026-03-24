Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Хабенский предложил возродить традицию писем учителям в театральных вузах

Народный артист РФ отметил, что потенциально письма войдут в творческое наследие театра
Константин Хабенский
Константин Хабенский

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Исполняющий обязанности ректора Школы-студии МХАТ народный артист РФ Константин Хабенский предложил вернуть традицию, согласно которой выпускники театральных вузов писали бы письма своим мастерам. Таким мнением он поделился во время презентации третьего тома «Писем в Художественный театр. 1929−1948».

«Было бы здорово просить — не заставлять, а именно просить — выпускные курсы писать письма своим учителям — людям, которые сыграли за эти 4−5 лет нахождения студентов в Школе-студии значимую роль. Ведь с выходом в большую жизнь у выпускников остается все меньше времени на встречи, общение со своими педагогами», — сказал он.

Хабенский отметил, что потенциально письма войдут в творческое наследие театра. «Может быть, потом к этим письмам будут возвращаться через какое-то время. Но профессия же наша учит быть и открытыми, и благодарными. Отвечать любовью на любовь», — заключил народный артист.