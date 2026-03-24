Кирстен Данст присоединилась к Сидни Суини в сиквеле «Горничной»

Кирстен Данст присоединится к Сидни Суини в сиквеле «Горничной».
Фильм будет основан на второй книге Фриды Макфадден из серии «Горничная», в центре которой — Милли Кэллоуэй, которая устраивается на работу помощницей к новой (и, конечно же, богатой) паре, занимаясь уборкой их городского пентхауса. Постепенно Милли понимает, что снова оказалась в эпицентре чужой и очень опасной тайны.
Кристен Данст составит компанию Сидни Суини, которая вновь вернется к главной роли. Однако детали ее персонажа пока что держат в секрете.
Фильм «Горничная» вышел 2025 году и собрал около 400 миллионов долларов в прокате по миру. Сюжет картины разворачивается вокруг девушки Милли, которая пытается оставить позади свое тяжелое прошлое и устраивается горничной в дом богатой семьи. После чего начинает замечать странные и пугающие вещи.