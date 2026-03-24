Евгений Цыганов стал гостем церемонии вручения российской кинопремии «Ника 2026». Актер посетил мероприятие, которое проходило в Театре имени Моссовета, со своей супругой Юлией Снигирь.
Звезда фильма «Прогулка» рассказал о своих впечатлениях от работы с собственными детьми — Полиной Цыгановой и Андреем Цыгановым. Его слова передает Кино Mail.
«Здорово. Мне нравится. Никаких поблажек — ни детям, ни взрослым, ни старикам, ни животным. Никого не жалко. Я сначала их видел как коллег, а потом как пригляжусь: “Вроде мой ребенок”», — иронично высказался артист.
В 2024 году актер снял фильм «Я не помню», в котором сыграл вместе с дочерью. Картина была создана для благотворительного аукциона Action по просьбе фонда «Деменция. net».
В 2025-м актер и его 20-летняя наследница приступили к съемках картины «Шум времени». В киноленте Цыганов играет Сергея Прокофьева. Премьера фильма должна состояться в 2026 году.
Недавно актер презентовал еще одну новую работу — «Человек, который смеется». Вместе с ним над созданием фильма работал его 15-летний сын Андрей. Он исполнил одну из второстепенных ролей.
Полина и Андрей Цыгановы родились в отношениях актера с актрисой Ириной Леоновой. У них есть еще пятеро общих детей.
В 2016 году Евгений Цыганов стал отцом в восьмой раз — у него родился сын Федор. Наследника артисту подарила Юлия Снигирь, на которой он женился в 2019-м.
Ранее Евгений Цыганов и Юлия Снигирь поделились кадрами с дня рождения сына.