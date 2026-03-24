В России впервые снимут фильм на борту лайнера во время его следования

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Полнометражный фильм «Человек-пароход» режиссера Ивана Соснина станет первым в России фильмом, снятым на борту океанского лайнера во время его следования. Об этом сообщил продюсер проекта Александр Щеряков.
«Человек-пароход» будет первым в России фильмом, снятым на борту настоящего океанского лайнера — прямо во время путешествия! Впереди год очень сложной работы, результат которой точно удивит зрителей", — сказал Щеряков, слова которого приводят в кинокомпании Red Pepper Film.
Работа над фильмом ведется непосредственно во время рейса по маршруту Сочи — Стамбул — Мармарис — Аланья — Александрия — Измир — Амасра — Сочи. «Помимо морских пейзажей в картине будут запечатлены городские локации Турции. За время съемок команда пройдет через четыре моря: Черное, Мраморное, Эгейское и Средиземное», — добавили в кинокомпании.
Капитан судна Сергей Евстигнеев, слова которого приводят в кинокомпании, подчеркнул, что для экипажа участие в съемках стало значимым событием.
«Нам (команде лайнера — прим. ТАСС) близка идея фильма о человеке, выбравшем жизнь на борту, потому что для многих членов экипажа судно уже давно стало вторым домом. Мы рады, что зрители почувствуют подлинную атмосферу жизни на лайнере — с ее ритмом, эмоциями и особыми морскими традициями, которые мы с гордостью сохраняем», — отметил он.
Премьера проекта запланирована на 2027 год, съемочный процесс планируется завершить в апреле 2026 года. Картина является копродукцией России и Турции. Главные роли в картине исполняют Тимофей Трибунцев и Ирина Пегова, также в фильме задействован Марк-Малик Мурашкин.
По сюжету герой Трибунцева — мужчина по имени Анатолий — уже долгое время живет на лайнере и не покидает его. Его привычный уклад нарушает появление новой сотрудницы Лили, роль которой исполняет Пегова.