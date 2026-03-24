Актер Власенко рассказал, что сыграл Павла I после сравнения с императором

Актер Денис Власенко поделился историей о том, как у него возник интерес к роли императора Павла I, пишет 1tv.ru. В эфире программы «Доброе утро» он рассказал, что однажды преподаватель английского языка, который также занимался историей России, отметил его внешнее сходство с этим правителем.
Именно этот эпизод, по словам артиста, стал отправной точкой для появления желания воплотить образ на экране.
Власенко отметил, что его всегда привлекала эпоха того времени, поэтому он стремился глубже погрузиться в историческую атмосферу и реализовать свою мечту в актерской работе.
Режиссер проекта Александр Котт, в свою очередь, обозначил ключевую идею картины, подчеркнув, что история строится вокруг драматического образа «русского Гамлета». По его мнению, важным событием, повлиявшим на формирование личности будущего императора, стала гибель его отца, что и задаёт эмоциональный тон повествования.