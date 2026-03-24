52-летняя Екатерина Волкова вышла на публику в прозрачном наряде

Актриса Екатерина Волкова привлекла всеобщее внимание смелым образом на церемонии вручения премии «Ника 2026». Ее платье с облегающим силуэтом, кружевными прозрачными деталями и глубоким вырезом стало главным событием красной дорожки.
Фотографии с мероприятия звезда опубликовала в своем аккаунте в соцсети.
«Не может женщина в 52 года выглядеть на 35 лет… Как считаете, может?» — задала вопрос подписчикам артистка.
В комментариях поклонники оставили восторженные отзывы: «Очень смело, провокационно, круто», «У нас своя Моника Беллуччи», «Роскошная», «Вам удалось невозможное — вернуть время обратно», «Выглядите максимум на 30», «Великолепная», «Богиня», «Невероятная красота», «Фантастическая», «Роскошная женщина», «Годы над вами не властны».
