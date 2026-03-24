Дети Риз Уизерспун поделились кадрами с вечеринки в честь 50-летия матери

Дети актрисы Риз Уизерспун поделились в соцсети кадрами с вечеринки в честь матери. Голливудской звезде исполнилось 50 лет. Дочь Ава и старший сын артистки Дикон показали подписчикам некоторые семейные моменты с праздника.
«Лучший вечер в моей жизни с моими замечательными детьми! 50 лет — это просто потрясающе», — отметила именинница.
Знаменитость впервые стала матерью в 23 года. Уизерспун родила Аву от коллеги Райана Филлиппа. 23 октября 2003 года у пары родился Дикон, а через пять лет после этого события супруги развелись.
Актеры отмечали, что после расставания смогли наладить отношения ради детей. Уизерспун подчеркивала, что никогда не препятствовала участию бывшего мужа в жизни дочери и сына. Экс-супруги встречаются на праздниках в честь детей и делают совместные фото. Звезда рассказывала, что Филлипп также подружился и с ее младшим ребенком.
В 2011 году Уизерспун вновь вышла замуж. Супругом актрисы стал агент Джим Тот, сотрудничающий со многими голливудскими артистами. Звезда родила от него мальчика Теннесси, а в 2023 году объявила о разводе с супругом после 12 лет брака.