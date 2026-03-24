Звезда «Брата-2» опубликовала редкое фото с дочерью

Звезда «Брата 2» Дарья Юргенс опубликовала в соцсети редкое семейное фото. Актриса снялась со своей 22-летней дочерью. Она позировала с Александрой в ресторане во время ужина.
Знаменитость родила дочь от каскадера Сергея Великанова. Артистка признавалась, что ее избранник всегда был очень скромным человеком, поэтому она первая проявила инициативу, ускорив развитие отношений, и не жалеет об этом.
У звезды также есть сын от однокурсника Евгения Дятлова. Супруги развелись в 1996 году из-за измены артиста, в которой он признался жене. Позже Юргенс вышла замуж за коллегу Петра Журавлева, он и растил Егора как родного. Актриса признавалась, что первенец был очень привязан к отчиму и когда узнал об их расставании, то рыдал и уговаривал ее вернуться.
У актрисы также были отношения с музыкантом Юрием Шевчуком, которого она хотела сделать счастливым. Юргенс забеременела, и лидер «ДДТ» настаивал на ее уходе из актерской профессии, чтобы она занималась домом и детьми. Тогда звезда рассталась с артистом и сделала аборт и до сих пор считает это своим грехом.