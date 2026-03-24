Младшая дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя впервые снялась для глянца

Дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя дебютировала на обложке Vogue. 16-летняя Леони впервые снялась для легендарного глянца, и первые кадры уже появились в соцсетях.
На главном фото юная звезда выбрала бунтарский образ: черная кожаная куртка, голубые джинсы и солнцезащитные очки. Аксессуарами стали проводные наушники и коричневая сумка. Волосы Леони собраны в высокий хвост, макияж выполнен в естественной, почти незаметной манере.
На других кадрах девушка позирует вместе со своей матерью, Моникой Беллуччи.
Венсан Кассель — отец двух дочерей актрисы. Их брак продлился почти 14 лет и завершился в 2013 году мирно, без публичных скандалов. Беллуччи всегда поддерживала общение детей с отцом.