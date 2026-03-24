Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Юрий Колокольников снялся с дочерью от Ксении Раппопорт

Актриса Ксения Раппопорт опубликовала фото Юрия Колокольникова с их дочерью
Юрий КолокольниковИсточник: Legion-Media.ru

Актер Юрий Колокольников провел выходной день со своей младшей дочерью, 14-летней Софией. Их совместные снимки после прогулки по городу опубликовала в соцсетях мать девушки, актриса Ксения Раппопорт.

Фотографии сделаны в уютном кафе, где отец и дочь расположились за чашкой чая. На одном из кадров Колокольников обнимает Софию, которая с улыбкой прижимается к нему.

Юрий Колокольников с дочерью Софией, фото: соцсети

Несмотря на то, что романтические отношения между Колокольниковым и Раппопорт завершились еще в 2014 году, им удалось сохранить уважительное общение ради дочери. Актриса никогда не ограничивала встречи Софии с отцом.

Сама девушка, поздравляя Колокольника с 45-летием в декабре, называла его своей опорой и «лучиком солнца» в трудные моменты.

«Мне повезло родиться в такой “принимающей” семье», — говорила она.

Ксения Раппопорт, Аглая Тарасова и София Колокольникова, фото: пресс-служба

Теплые отношения связывают актера и с падчерицей — Аглаей Тарасовой, дочерью Ксении Раппопорт от первого брака. Звезда сериала «Интерны» не раз называла Колокольникова своим лучшим другом.

«Он многое для меня сделал, и я всегда буду его любить», — признавалась актриса.

Недавно Юрий Колокольников женился на литовской актрисе Вильме Кутавичюте. Подробности своей личной жизни пара предпочитает не выносить на публику.