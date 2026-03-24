Юрий Колокольников снялся с дочерью от Ксении Раппопорт

Актер Юрий Колокольников провел выходной день со своей младшей дочерью, 14-летней Софией. Их совместные снимки после прогулки по городу опубликовала в соцсетях мать девушки, актриса Ксения Раппопорт.
Фотографии сделаны в уютном кафе, где отец и дочь расположились за чашкой чая. На одном из кадров Колокольников обнимает Софию, которая с улыбкой прижимается к нему.
Несмотря на то, что романтические отношения между Колокольниковым и Раппопорт завершились еще в 2014 году, им удалось сохранить уважительное общение ради дочери. Актриса никогда не ограничивала встречи Софии с отцом.
Сама девушка, поздравляя Колокольника с 45-летием в декабре, называла его своей опорой и «лучиком солнца» в трудные моменты.
«Мне повезло родиться в такой “принимающей” семье», — говорила она.
Теплые отношения связывают актера и с падчерицей — Аглаей Тарасовой, дочерью Ксении Раппопорт от первого брака. Звезда сериала «Интерны» не раз называла Колокольникова своим лучшим другом.
«Он многое для меня сделал, и я всегда буду его любить», — признавалась актриса.
Недавно Юрий Колокольников женился на литовской актрисе Вильме Кутавичюте. Подробности своей личной жизни пара предпочитает не выносить на публику.