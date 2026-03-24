Безруков: Большой детский фестиваль станет международным

Это произойдет в 2027 году, сообщил народный артист РФ
Сергей БезруковИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Большой детский театральный фестиваль планируется сделать международным с 2027 года. Об этом сообщил народный артист РФ Сергей Безруков.

«Со следующего года планируется выходить в зарубежное пространство. Большой детский фестиваль становится международным по-настоящему. Сейчас остро необходим действительно культурный и здоровый диалог, который необходимо поддерживать с нашими соотечественниками [за рубежом] в интересах современной русской культуры», — сказал Безруков на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко в Совете Федерации.

Артист также обозначил проблему нехватки современных драматургов для постановок.

«Получая обратную связь от зрителей, мы понимаем, что есть проблема найти новый интересный материал для постановки. В прошлом году я поднимал вопрос по формированию актуальной библиотеки современных драматургов, был услышан, и работа началась, за это время было сделано очень много. Такая библиотека позволит художественным руководителям, режиссерам театра иметь возможность доступа к интересным современным авторам для создания новых театральных постановок на актуальные темы», — резюмировал Безруков.