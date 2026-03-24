20 марта 2026 года в мировых СМИ появилась новость, которая потрясла поклонников боевиков: не стало Чака Норриса. Легендарный актер, чье имя давно стало символом силы и несгибаемого характера, ушел из жизни в возрасте 86 лет. Первым об этом сообщило издание Variety, позже информацию подтвердили представители семьи актера. По данным прессы, Чак Норрис скончался в больнице на Гавайях после внезапного ухудшения самочувствия — незадолго до этого ему стало плохо во время привычной тренировки по каратэ.
Для миллионов зрителей Норрис навсегда останется героем культового сериала «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски» и персонажем бесчисленных мемов о сверхчеловеческой силе. Однако за пределами экранов он вел совсем другую жизнь — был не только актером и спортсменом, но заботливым мужем и многодетным отцом.
За свою жизнь Чак Норрис был дважды женат и воспитал пятерых детей. Семья всегда оставалась для него опорой. Известно, что с каждым из своих детей он поддерживал отношения и старался уделять им внимание, несмотря на плотный график и годы, проведенные в индустрии кино.
Сколько детей у Чака Норриса
Главным поводом для гордости Чак Норрис всегда считал не карьерные успехи, а детей. Двое старших сыновей Майк и Эрик родились в первом браке актера с Дианой Холечек. Отметим, что Чак Норрис рано женился и стал отцом: ему было 18 лет, а Диане 17. Тем не менее, этот брак продлился 30 лет. Супруги развелись в конце 80-х годов и смогли сохранить дружеские отношения.
Также у Чака Норриса есть дочь Дина — она родилась от внебрачной связи актер. Примечательно, что герой боевиков долгое время ничего не знал о ее существовании: он познакомился с дочерью, когда той было 26 лет, а рассказал об этом публично в 2004 году в своей книге «Вопреки всему».
Спустя годы Чак Норрис женился во второй раз. Его избранницей стала модель Джина О’Келли, которая младше актера на 23 года. В этом браке в 2001 году у Чака Норриса родились близнецы Дакота Алан и Дэнили Келли.
Сын Майк Норрис
Старший сын Чака Норриса — Майк Норрис. Он родился в 1962 году и уже в подростковом возрасте начал сниматься в кино. Дебют Майка состоялся в фильме отца «Сила одного»: он сыграл скейтбордиста, который с удовольствием поедает пиццу — о такой роли мечтал любой юный сорванец того времени.
За свою карьеру Майк Норрис снялся более чем в тридцати фильмах и телепроектах. Он продолжил семейное дело в трюковом искусстве и стал хорошо знаком зрителям благодаря участию в сериале «Уокер, техасский рейнджер».
Сын Эрик Норрис
Второй сын Чака Норриса и Дианы Холечек — Эрик Норрис. Он родился 20 мая 1965 года в Редондо-Бич, штат Калифорния. В 1982 году, когда Эрику было 17 лет, Чак Норрис познакомил его с миром автоспорта, и это увлечение определило значительную часть его жизни.
Эрик Норрис сумел успешно совмещать две карьеры — на гоночной трассе и в киноиндустрии. В автогонках он начал участвовать вместе с отцом в серии внедорожников, затем продолжил обучение в Аризоне и выступал в Formula Ford Series. В 2002 году Эрик стал победителем в классе NASCAR, набрав 119 очков, а в 2019 году был включен в Зал славы автогонок Западного побережья.
Параллельно с автоспортом Эрик строил карьеру в кино. В 1985 году он начал работать каскадером, дебютировав в фильме отца «Вторжение в США». С 1993 по 2001 год участвовал в создании сериала «Уокер, техасский рейнджер». Среди других известных проектов Эрика — «Миссия невыполнима 3», «Форсаж 8», «Сокровище нации», «Пираты Карибского моря», «Город воров», «Новый Человек-паук», «Грань будущего», а также сериалы «Сыны анархии» и «Гавайи 5.0». В качестве режиссера он также снял криминальную драму «Расплата» в 2007 году и фильм «Человек президента: Линия на песке» в 2002 году, где главную роль исполнил его отец. В 2015 году Эрик был номинирован на премию «Эмми» за лучшую координацию трюков в сериале «Сыны анархии».
Дочь Дина Моррис
История третьего ребенка Чака Норриса, Дины Моррис, долгое время оставалась семейной тайной. Она родилась в 1965 году от внебрачной связи актера.
Сегодня Дина Моррис — член большой семьи Чака Норриса. Она не стремится к публичной славе, но часто появляется в семейных постах, посвященных отдыху и совместным событиям, что говорит о том, что старые обиды давно остались позади, а отношения с отцом и братьями стали по-настоящему родственными.
Сын Дакота Алан
Младший сын Чака Норриса, Дакота Алан, пошел по стопам отца в спортивной сфере. Он стал пятикратным чемпионом UFAF, но в кино снимается крайне редко. Основное его увлечение — фитнес-индустрия: вместе с отцом Дакота Алан часто участвовал в рекламных кампаниях тренажеров Total Gym. Недавно молодой человек объявил о помолвке, что стало радостным событием для всей семьи.
Дочь Дэнили Келли
Дэнили Келли Норрис — начала актерскую карьеру в четыре года. В фильме «Уокер, техасский рейнджер: Испытание огнем» она сыграла собственного отца в детском возрасте.
В отличие от брата Дакоты Алана, Дэнили Келли предпочитает не вести публичные социальные сети и выбирает более закрытый образ жизни. Она остается в тени отцовской славы и, судя по всему, чувствует себя счастливой.