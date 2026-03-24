Параллельно с автоспортом Эрик строил карьеру в кино. В 1985 году он начал работать каскадером, дебютировав в фильме отца «Вторжение в США». С 1993 по 2001 год участвовал в создании сериала «Уокер, техасский рейнджер». Среди других известных проектов Эрика — «Миссия невыполнима 3», «Форсаж 8», «Сокровище нации», «Пираты Карибского моря», «Город воров», «Новый Человек-паук», «Грань будущего», а также сериалы «Сыны анархии» и «Гавайи 5.0». В качестве режиссера он также снял криминальную драму «Расплата» в 2007 году и фильм «Человек президента: Линия на песке» в 2002 году, где главную роль исполнил его отец. В 2015 году Эрик был номинирован на премию «Эмми» за лучшую координацию трюков в сериале «Сыны анархии».