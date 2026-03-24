Актриса Волкова опровергла слухи о романе с Баранчеевым после поцелуя

Екатерина Волкова заявила, что поцелуй с коллегой был дружеским жестом после многих лет совместной работы
Екатерина Волкова
Екатерина Волкова

Екатерина Волкова прокомментировала обсуждаемый поцелуй с коллегой Петром Баранчеевым, который произошел на ее дне рождения. По словам артистки, между ними нет романтических отношений, а произошедшее было дружеской шуткой, связанной с многолетней совместной работой, пишет Пятый канал.

Петр Баранчеев и Екатерина Волкова / фото: соцсети
Петр Баранчеев и Екатерина Волкова / фото: соцсети

Она пояснила, что уже около десяти лет они играют супругов в сериале «Скорая помощь», поэтому между ними сложились теплые отношения, которые могут восприниматься со стороны как нечто большее. Волкова отметила, что в актерской среде подобные проявления не являются чем-то необычным, так как коллеги часто сближаются за годы съемок.

Актриса подчеркнула, что речь идет именно о дружбе, хотя и признала, что между ними существует особая эмоциональная связь, сформированная работой над общими проектами. Она также добавила, что семья Баранчеева отнеслась к ситуации спокойно: супруга актера восприняла произошедшее с пониманием, хотя его дочь, по ее словам, была удивлена.