Фильм «Космическая собака Лида» покажут четвероногим

25 марта в московском киноцентре «Октябрь» в рамках проекта КАРО/АРТ состоится необычная премьера семейной фантастической комедии «Космическая собака Лида». Зрители смогут прийти на показ вместе со своими собаками — в зале будет настроена комфортная для питомцев громкость, а в фойе их будут ждать вкусные подарки. После показа состоится обсуждение с режиссером фильма Евгением Сангаджиевым.