Фильм «Космическая собака Лида» покажут четвероногим

25 марта в московском киноцентре «Октябрь» в рамках проекта КАРО/АРТ состоится необычная премьера семейной фантастической комедии «Космическая собака Лида». Зрители смогут прийти на показ вместе со своими собаками — в зале будет настроена комфортная для питомцев громкость, а в фойе их будут ждать вкусные подарки. После показа состоится обсуждение с режиссером фильма Евгением Сангаджиевым.
Картина «Космическая собака Лида» рассказывает о подростке Игоре Соколове, который встречает себя из будущего. 13-летний и 40-летний герои отправляются на Байконур и пытаются остановить полет, который может закончиться трагедией для их отца. Главные роли в проекте исполняют Данила Харенко, Евгений Ткачук, Александра Бортич, Юлия Пересильд, Евгений Стычкин и собака Шаня.
В российских кинотеатрах фильм стартует 26 марта при содействии кинопрокатной компании Вольга. Кино Mail выступает в качестве информационного партнера ленты.