Ирина Безрукова на премии «Ника», которая прошла 23 марта в Театре имени Моссовета, рассказала о совместных съемках с Павлом Прилучным. Актеры вместе работали над созданием комедии «Холоп 3».
В беседе с Кино Mail актриса рассказала, что это был ее первый совместный проект со звездой «Мажора». У Безруковой в проекте второстепенная роль, а вот Прилучный играет взрослого избалованного мужчину, которого дети отправляют на перевоспитание во времена Петра I.
Она подчеркнула, что ей понравилось работать с Прилучным. Безрукова также назвала его талантливым человеком, который всегда ответственно относится к работе.
«Павел — потрясающий профи, у него невероятное чувство юмора. Он готов в каждом дубле выкладываться, делать разные варианты. Он смешной, он интересный, он другой. Я его не узнала в гриме. Ко мне вышел мужчина с локонами и практически с невероятным средиземноморским загаром. Он вышел в халате и в тапках, я сначала не поняла, что происходит. Но когда он заговорил, я его узнала», — высказалась артистка.
Помимо Павла Прилучного и Ирины Безруковой, в комедии также снялись: Милош Бикович, Кристина Асмус, Иван Охлобыстин, Виталия Корниенко, Анна Чиповская и другие.
Премьера фильма «Холоп 3» режиссера Клима Шипенко состоятся 11 июня 2026 года.
Ранее Ирина Безрукова показала совместное фото с Павлом Прилучным, сделанное на съемках продолжения «Холопа».