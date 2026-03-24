В кинотеатрах покажут киноверсию балета «Шурале» Татарского оперного театра

Третий сезон проекта «Театр в кино» продолжается релизом киноверсии балета «Шурале», который можно будет увидеть на российских экранах с 14 апреля.
Премьерный показ балета из репертуара Татарского театра оперы и балета имени Мусы Джалиля состоится 14 апреля в кинотеатре «Мир» в Казани. Киноверсию представят художественный руководитель балетной труппы Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля, заслуженный артист России и Татарстана Владимир Яковлев и исполнитель партии Былтыра, премьер театра, заслуженный артист Татарстана Антон Полодюк.
Балет «Шурале» на музыку композитора Фарида Яруллина стал ключевым этапом в развитии татарского академического музыкально-сценического искусства и считается одной из его ярчайших вершин. Постановкой первого национального балетного спектакля в Казани занимался ленинградский хореограф Леонид Якобсон. Премьера на сцене Татарского оперного театра состоялась в 1945 году. После этого «Шурале» было показано в Мариинском (тогда — Кировском) театре Санкт-Петербурга, постановка получила множество наград и покорила сцены многих театров.
В основу сюжета спектакля положена поэма выдающегося татарского поэта Габдуллы Тукая. История разворачивается в реальном и фантастическом мирах — вокруг смелого деревенского парня Былтыра и его односельчан, а также прекрасной девушки-птицы Сююмбике, лесного лешего Шурале и его свиты.
Главные партии в текущей версии исполнили ведущие солисты казанской труппы, заслуженные артисты Татарстана Аманда Гомес (девушка-птица Сююмбике), Антон Полодюк (Былтыр) и Вагнер Карвальо (Шурале). В спектакле приняли участие артисты балета и оркестр театра под управлением дирижера Рената Салаватова.
«Кто-то из критиков метко назвал этот балет татарским “Лебединым озером” — и не только потому, что в спектакле есть образ девушек-птиц, но и по тому невероятному признанию и популярности, которые приобрел первый татарский балет», — отметил Владимир Яковлев, художественный руководитель балета ТАГТОиБ имени Мусы Джалиля.
Киноверсия «Шурале» создана телеканалом «Россия-Культура» и Татарским академическим государственным театром оперы и балета имени Мусы Джалиля. Прокат в крупнейших кинотеатральных сетях осуществляет дистрибуторская компания Кино. Арт. Про.
