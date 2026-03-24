В кинотеатрах покажут киноверсию балета «Шурале» Татарского оперного театра

Балет «Шурале» на музыку композитора Фарида Яруллина стал ключевым этапом в развитии татарского академического музыкально-сценического искусства и считается одной из его ярчайших вершин. Постановкой первого национального балетного спектакля в Казани занимался ленинградский хореограф Леонид Якобсон. Премьера на сцене Татарского оперного театра состоялась в 1945 году. После этого «Шурале» было показано в Мариинском (тогда — Кировском) театре Санкт-Петербурга, постановка получила множество наград и покорила сцены многих театров.