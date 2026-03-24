Алексей Золотовицкий высказался о том, как он и его близкие живут после смерти Игоря Золотовицкого. Актер вместе с мамой и братом 23 марта посетил российскую кинопремию «Ника», где Игорю Яковлевичу посмертно вручили награду за вклад в кино и образование.
Старший сын артиста в беседе с Кино Mail признался: их семье приятно, что коллеги чтят память его отца. Он также рассказал, что ему до сих пор тяжело говорить о родном человеке, которого очень не хватает.
«Чувства смешанные, потому что боль утраты до сих пор с нами. Наверное, это такое чувство светлой грусти. Нам приятно, что друзья и коллеги папы помнят его, уважают. Нам важна эта память. Уже больше 40 дней прошло, но нам очень тяжело, и нам очень его не хватает», — высказался Золотовицкий-младший.
Он также вспомнил о том, каким был его отец при жизни. Актер признался, что Игорь Яковлевич был очень легким и простым человеком.
«Когда говоришь о смерти такого близкого человека, сложно сформулировать или сделать какой-то вывод. Потому что папа, как вы, наверное, знаете, был человеком максимально не пафосным и остроумным. Он всегда очень легко ко всему относился, ненавидел официоз. Мне кажется, что хороший человек — это профессия», — отметил артист.
Он подчеркнул, что у него нет цели становиться таким же великим, как папа. Золотовицкий-младший заявил, что просто очень любит своего отца. Актер добавил, что вместе с братом Александром старается сохранить энергию, которую в них вложил Игорь Яковлевич.
Сыновья народного артиста России сейчас стараются поддерживать маму. Вера Харыбина, выйдя на дорожку с Алексеем и Александром, с трудом сдерживала слезы, когда дети говорили об отце.
«Мы поддерживаем маму. Обнимаем и говорим: “Мам, мы с тобой. Все будет хорошо”. Тяжело об этом говорить…» — заключил Золотовицкий-младший в разговоре с Кино Mail.
Напомним, Игорь Золотовицкий ушел из жизни 14 января 2026 года. Причиной смерти актера стала онкология, которую у него выявили за полгода до кончины. Ему было 64 года. Артиста похоронили на Троекуровском кладбище.