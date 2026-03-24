88-летний Андрей Кончаловский впервые за долгое время появился на публике

Режиссер посетил церемонию награждения кинопремии «Ника 2026»
Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая, фото: пресс-служба
Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая, фото: пресс-служба

Андрей Кончаловский впервые за долгое время вышел в свет. 88-летний режиссер посетил 39-ю церемонию вручения кинопремии «Ника» вместе со своей супругой Юлией Высоцкой.

На красную дорожку Кончаловский вышел под руку с супругой. Режиссер выбрал голубую рубашку, темный пиджак и широкие бежевые брюки. Он дополнил образ коричневым галстуком и тростью.

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая, фото: пресс-служба
Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая, фото: пресс-служба

Юлия Высоцкая предпочла длинную черную юбку, украшенную большим цветком, и жилетку молочного оттенка, которую надела на голое тело. Она завила волосы в мелкие кудри и в качестве аксессуара выбрала очки в черной оправе.

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая, фото: пресс-служба
Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая, фото: пресс-служба

Кончаловский открыл церемонию награждения и произнес со сцены речь, посвященную важности киноискусства. Позднее режиссер еще дважды поднимался на сцену. Его сериал «Хроники русской революции» был признан лучшим сериалом года. Также Кончаловский вручил приз за лучший игровой фильм Сергею Члиянцу и закрыл 39-ю церемонию награждения.