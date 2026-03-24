Алла Сурикова получила специальный приз кинопремии «Ника»

РИА Новости: Алла Сурикова получила приз «Честь и достоинство» кинопремии «Ника»
Алла Сурикова
Алла Сурикова

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Советский и российский режиссер, народная артистка России Алла Сурикова удостоена специального приза «Честь и достоинство» кинопремии «Ника», передает корреспондент РИА Новости.

Торжественная церемония вручения 39-й кинематографической премии «Ника» проходит в понедельник в театре Моссовета в Москве.

«Мне очень приятно получить эту премию… Я благодарна зрителю, потому что все мои картины — это обращение к зрителю», — отметила Сурикова на церемонии, получая награду из рук актера Леонида Ярмольника, и прочитала свое стихотворение, посвященное зрителям.

Алла Сурикова
Алла СуриковаИсточник: Legion-Media.ru

Алла Сурикова родилась в 1940 году. В ее фильмографии как режиссёра несколько десятков фильмов, таких как «Человек с бульвара Капуцинов», «Будьте моим мужем», «Ищите женщину» и других.

Национальная кинематографическая премия «Ника» учреждена в 1987 году секретариатом Союза кинематографистов СССР. Победители определяются путем тайного голосования членов Академии кинематографических искусств и получают приз-статуэтку крылатой древнегреческой богини Ники.