Алла Сурикова получила специальный приз кинопремии «Ника»

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Советский и российский режиссер, народная артистка России Алла Сурикова удостоена специального приза «Честь и достоинство» кинопремии «Ника», передает корреспондент РИА Новости.
Торжественная церемония вручения 39-й кинематографической премии «Ника» проходит в понедельник в театре Моссовета в Москве.
«Мне очень приятно получить эту премию… Я благодарна зрителю, потому что все мои картины — это обращение к зрителю», — отметила Сурикова на церемонии, получая награду из рук актера Леонида Ярмольника, и прочитала свое стихотворение, посвященное зрителям.
Алла Сурикова родилась в 1940 году. В ее фильмографии как режиссёра несколько десятков фильмов, таких как «Человек с бульвара Капуцинов», «Будьте моим мужем», «Ищите женщину» и других.
Национальная кинематографическая премия «Ника» учреждена в 1987 году секретариатом Союза кинематографистов СССР. Победители определяются путем тайного голосования членов Академии кинематографических искусств и получают приз-статуэтку крылатой древнегреческой богини Ники.