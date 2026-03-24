Ярмольник считает, что кино о современности быстро устаревает

По словам актера, «пока ты его снимаешь как историю про сегодня, оно уже превращается в историю про вчера»
Леонид ЯрмольникИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Актер театра и кино, продюсер, теле- и радиоведущий Леонид Ярмольник считает, что фильмы, стремящиеся зафиксировать настоящее, быстро теряют актуальность. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

«Время меняется очень быстро. Кино, которое пытается зафиксировать современность, быстро устаревает: пока ты его снимаешь как историю про сегодня, оно уже превращается в историю про вчера», — сказал он.

Ярмольник добавил, что рассматривает различные предложения о работе в кино, однако большинство проектов находится на «уровне сценариев и переговоров».

«Я уже много лет придерживаюсь такого принципа: соглашаюсь на съемки только в том случае, если картина мне по-настоящему интересна — и с точки зрения ансамбля создателей, и с точки зрения самого материала», — заключил он.