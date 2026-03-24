23 марта в столичном театре им. Моссовета прошла 39-я церемония вручения национальной кинематографической премии «Ника». Торжественное мероприятие собрало российских кинозвезд: кто-то пришел за наградой, кто-то — чтобы вручить ее или просто поддержать коллег и разделить праздник кино. На вечере побывали Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский, Юлия Снигирь, Евгений Цыганов, Юра Борисов, Павел Прилучный, Елена Лядова, Ангелина Стречина, Константин Хабенский, Леонид Ярмольник, Владимир Машков и многие другие. Рассказываем о самых запоминающихся моментах церемонии «Ника 2026».
Семейные пары в качестве ведущих
На 39-й «Нике» на сцене царили семейные пары. Открыли церемонию президент киноакадемии Андрей Кончаловский вместе с супругой Юлией Высоцкой.
«В искусстве есть тайна, которую можно назвать способностью извлекать драгоценное из ничтожного, — отметил 88-летний Кончаловский. — А мы сегодня на празднике авантюристов, потому что — получится или нет — никто не знает».
Ведущими первого блока стали Ангелина Стречина и Илья Малаков, их сменили Юлия Мельникова и Павел Трубинер. Вторую половину вечера вели Анна Шевчук и Юра Борисов, а финальную часть церемонии объявляли Ольга Сутулова и Евгений Стычкин.
Главные фильмы-триумфаторы
Лучшим фильмом 2025 года стала фестивальная драма «Ветер» режиссера Сергея Члиянца. Академики отметили также сценарий, написанный Петром Луциком и Алексеем Саморядовым, операторскую работу и работу звукорежиссера.
Лучшим режиссером признали Бакура Бакурадзе, снявшего меланхоличную и наполненную воздухом драму «Лермонтов» о последнем дне жизни поэта. За постановщика приз получил продюсер Сергей Сельянов.
Мюзикл «Пророк. История Александра Пушкина» удостоился наград за музыку, костюмы и монтаж. Режиссер фильма Феликс Умаров получил статуэтку в номинации «Открытие года». Лучшим сериалом по итогам 2025-го года стала историческая эпопея Андрея Кончаловского «Хроники русской революции». Продюсеры проекта сообщили, что в ближайшее время выйдет 17-я серия — эпилог.
Лучшие актеры: Хабенский и Крючкова
Светлана Крючкова стала победительницей в номинации «Лучшая актриса» за роль в пронзительной драме о двух пожилых интеллигентах «Двое в одной жизни, не считая собаки». Приз за 75-летнюю актрису, которая не смогла приехать на церемонию «по независящим от нее причинам», получил режиссер картины Андрей Зайцев.
«Ники» за лучшую мужскую роль удостоился Константин Хабенский — за теплый образ человека с ментальными особенностями в фильме «Здесь был Юра».
«Когда мне прислали сценарий, я подумал, что можно еще раз проверить свою хребтину на прочность», — признался актер со сцены. В итоге, по словам Хабенского, получилось светлое кино про людей для людей.
Елена Лядова получила «Нику» за роль второго плана — «Лучшую женскую роль небольшого размера», как пошутил Юра Борисов, — за филигранную работу в драме «Чистый лист».
Владимир Машков удостоился награды в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» за образ старшины в военной драме «В списках не значился». Со сцены актер сообщил, что передаст награду в фонд «Защитники Отечества».
Награда Игорю Золотовицкому
Одним из самых трогательных моментов вечера стало посмертное вручение награды ректору Школы-студии МХАТ Игорю Золотовицкому — за вклад в кинематографические науки, кино и образование.
Выпускница Школы-студии МХАТ Полина Гагарина, не сдерживая слез, произнесла трогательную речь, посвященную любимому учителю: «Мы были для него котиками. И смотрел нам в самую душу. Игорь Яковлевич, наше золото и наш папа. Мы невыносимо скучаем».
Евгений Гришковец добавил: «Эпоха Золотовицкого длилась тринадцать лет. Это была эпоха радости». Приз получили вдова актера Вера Харыбина и его сыновья Алексей и Александр.
Цыганов-Дед и обнимашки с Борисовым
Чтобы объявить победителя в номинации «Открытие года», на сцену вышел знаменитый кино-Дед. Евгений Цыганов вновь примерил образ своего персонажа из фильма «Батя 2. Дед» — сюрприз оценили, и зал взорвался аплодисментами. Цыганов с юмором произнес: «Я сам не актер, но телевизор я смотрю. Знаю Леню Ярмольника, Андрюшу Кончаловского — из молодых».
Получивший из рук Деда награду режиссер Феликс Умаров обратился к Юре Борисову, который в это время стоял на сцене в качестве ведущего церемонии: «Хочу поблагодарить Юру лично и обнять (трогательные объятия) за то, что он, обладая огромным опытом, поверил в меня».
Почетная награда
Награды в номинации «Честь и достоинство» удостоилась Алла Сурикова. Режиссер фильмов «Человек с бульвара Капуцинов», «Будьте моим мужем», «Московские каникулы» получила «Нику» из рук Леонида Ярмольника. 85-летняя Сурикова прочитала стихотворение собственного сочинения.
«Я считаю, что за 39 лет «Ники» этот приз — самый главный. Эта маленькая, любимая, талантливая, очаровательная женщина сделала мою фильмографию. До Аллы Ильиничны я играл или преступников, или ненормальных. Она — первая, кто мне дал сыграть нормального человека и подарил уверенность в себе», — отметил Ярмольник.
Национальная премия кинематографических искусств «Ника» вручается с 1988 года. Президентом Российской академии кинематографических искусств является Андрей Кончаловский.