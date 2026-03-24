Юра Борисов и Анна Шевчук / фото: пресс-служба

Как прошла премия «Ника 2026»: победители, сюрпризы, звезды на красной дорожке

В Москве в 39-й раз вручили премию «Ника» — рассказываем в репортаже Кино Mail о главных триумфаторах и самых трогательных моментах церемонии

23 марта в столичном театре им. Моссовета прошла 39-я церемония вручения национальной кинематографической премии «Ника». Торжественное мероприятие собрало российских кинозвезд: кто-то пришел за наградой, кто-то — чтобы вручить ее или просто поддержать коллег и разделить праздник кино. На вечере побывали Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский, Юлия Снигирь, Евгений Цыганов, Юра Борисов, Павел Прилучный, Елена Лядова, Ангелина Стречина, Константин Хабенский, Леонид Ярмольник, Владимир Машков и многие другие. Рассказываем о самых запоминающихся моментах церемонии «Ника 2026».

Семейные пары в качестве ведущих

Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая / фото: пресс-служба
Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая / фото: пресс-служба

На 39-й «Нике» на сцене царили семейные пары. Открыли церемонию президент киноакадемии Андрей Кончаловский вместе с супругой Юлией Высоцкой.

«В искусстве есть тайна, которую можно назвать способностью извлекать драгоценное из ничтожного, — отметил 88-летний Кончаловский. — А мы сегодня на празднике авантюристов, потому что — получится или нет — никто не знает».

Ангелина Стречина и Илья Малаков / фото: пресс-служба
Ангелина Стречина и Илья Малаков / фото: пресс-служба
Юлия Мельникова и Павел Трубинер / фото: пресс-служба
Юлия Мельникова и Павел Трубинер / фото: пресс-служба

Ведущими первого блока стали Ангелина Стречина и Илья Малаков, их сменили Юлия Мельникова и Павел Трубинер. Вторую половину вечера вели Анна Шевчук и Юра Борисов, а финальную часть церемонии объявляли Ольга Сутулова и Евгений Стычкин.

Главные фильмы-триумфаторы

Сергей Члиянц / фото: пресс-служба
Сергей Члиянц / фото: пресс-служба

Лучшим фильмом 2025 года стала фестивальная драма «Ветер» режиссера Сергея Члиянца. Академики отметили также сценарий, написанный Петром Луциком и Алексеем Саморядовым, операторскую работу и работу звукорежиссера.

Лучшим режиссером признали Бакура Бакурадзе, снявшего меланхоличную и наполненную воздухом драму «Лермонтов» о последнем дне жизни поэта. За постановщика приз получил продюсер Сергей Сельянов.

Ольга Сутулова, Сергей Сельянов, Евгений Стычкин / фото: пресс-служба
Ольга Сутулова, Сергей Сельянов, Евгений Стычкин / фото: пресс-служба

Мюзикл «Пророк. История Александра Пушкина» удостоился наград за музыку, костюмы и монтаж. Режиссер фильма Феликс Умаров получил статуэтку в номинации «Открытие года». Лучшим сериалом по итогам 2025-го года стала историческая эпопея Андрея Кончаловского «Хроники русской революции». Продюсеры проекта сообщили, что в ближайшее время выйдет 17-я серия — эпилог.

Юра Борисов и Анна Шевчук
Юра Борисов и Анна Шевчук
Павел Прилучный и Зепюр Брутян / фото: пресс-служба
Павел Прилучный и Зепюр Брутян / фото: пресс-служба
Мила Ершова и Святослав Рогожан / фото: пресс-служба
Мила Ершова и Святослав Рогожан / фото: пресс-служба
Евгений Цыганов и Юлия Снигирь
Евгений Цыганов и Юлия Снигирь
Елена Лядова и Владимир Вдовиченков
Елена Лядова и Владимир Вдовиченков

Лучшие актеры: Хабенский и Крючкова

Константин Хабенский / фото: пресс-служба
Константин Хабенский / фото: пресс-служба

Светлана Крючкова стала победительницей в номинации «Лучшая актриса» за роль в пронзительной драме о двух пожилых интеллигентах «Двое в одной жизни, не считая собаки». Приз за 75-летнюю актрису, которая не смогла приехать на церемонию «по независящим от нее причинам», получил режиссер картины Андрей Зайцев. 

«Ники» за лучшую мужскую роль удостоился Константин Хабенский — за теплый образ человека с ментальными особенностями в фильме «Здесь был Юра». 

«Когда мне прислали сценарий, я подумал, что можно еще раз проверить свою хребтину на прочность», — признался актер со сцены. В итоге, по словам Хабенского, получилось светлое кино про людей для людей.

Елена Лядова получила «Нику» за роль второго плана — «Лучшую женскую роль небольшого размера», как пошутил Юра Борисов, — за филигранную работу в драме «Чистый лист».

Елена Лядова / фото: пресс-служба
Елена Лядова / фото: пресс-служба

Владимир Машков удостоился награды в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» за образ старшины в военной драме «В списках не значился». Со сцены актер сообщил, что передаст награду в фонд «Защитники Отечества».

Владимир Машков / фото: пресс-служба
Владимир Машков / фото: пресс-служба

Награда Игорю Золотовицкому

Вера Харыбина, Алексей и Александр Золотовицкие, Евгений Гришковец
Вера Харыбина, Алексей и Александр Золотовицкие, Евгений Гришковец

Одним из самых трогательных моментов вечера стало посмертное вручение награды ректору Школы-студии МХАТ Игорю Золотовицкому — за вклад в кинематографические науки, кино и образование.

Выпускница Школы-студии МХАТ Полина Гагарина, не сдерживая слез, произнесла трогательную речь, посвященную любимому учителю: «Мы были для него котиками. И смотрел нам в самую душу. Игорь Яковлевич, наше золото и наш папа. Мы невыносимо скучаем».

Полина Гагарина и Евгений Гришковец / фото: пресс-служба
Полина Гагарина и Евгений Гришковец / фото: пресс-служба

Евгений Гришковец добавил: «Эпоха Золотовицкого длилась тринадцать лет. Это была эпоха радости». Приз получили вдова актера Вера Харыбина и его сыновья Алексей и Александр.

Вера Харыбина, Алексей и Александр Золотовицкие
Вера Харыбина, Алексей и Александр Золотовицкие

Цыганов-Дед и обнимашки с Борисовым

Евгений Цыганов / фото: пресс-служба
Евгений Цыганов / фото: пресс-служба

Чтобы объявить победителя в номинации «Открытие года», на сцену вышел знаменитый кино-Дед. Евгений Цыганов вновь примерил образ своего персонажа из фильма «Батя 2. Дед» — сюрприз оценили, и зал взорвался аплодисментами. Цыганов с юмором произнес: «Я сам не актер, но телевизор я смотрю. Знаю Леню Ярмольника, Андрюшу Кончаловского — из молодых».

Юлия Снигирь / фото: пресс-служба
Юлия Снигирь / фото: пресс-служба
Елена Лядова и Владимир Вдовиченков / фото: пресс-служба
Елена Лядова и Владимир Вдовиченков / фото: пресс-служба

Получивший из рук Деда награду режиссер Феликс Умаров обратился к Юре Борисову, который в это время стоял на сцене в качестве ведущего церемонии: «Хочу поблагодарить Юру лично и обнять (трогательные объятия) за то, что он, обладая огромным опытом, поверил в меня».

Феликс Умаров / фото: пресс-служба
Феликс Умаров / фото: пресс-служба

Почетная награда

Награды в номинации «Честь и достоинство» удостоилась Алла Сурикова. Режиссер фильмов «Человек с бульвара Капуцинов», «Будьте моим мужем», «Московские каникулы» получила «Нику» из рук Леонида Ярмольника. 85-летняя Сурикова прочитала стихотворение собственного сочинения.

Алла Сурикова и Леонид Ярмольник / фото: пресс-служба
Алла Сурикова и Леонид Ярмольник / фото: пресс-служба

«Я считаю, что за 39 лет «Ники» этот приз — самый главный. Эта маленькая, любимая, талантливая, очаровательная женщина сделала мою фильмографию. До Аллы Ильиничны я играл или преступников, или ненормальных. Она — первая, кто мне дал сыграть нормального человека и подарил уверенность в себе», — отметил Ярмольник.

Национальная премия кинематографических искусств «Ника» вручается с 1988 года. Президентом Российской академии кинематографических искусств является Андрей Кончаловский.