Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Машков решил передать врученную ему премию «Ника» в Фонд защитников Отечества

Актер получил награду за лучшую роль второго плана
Владимир Машков
Владимир МашковИсточник: Legion-Media.ru

Народный артист России Владимир Машков передаст врученную ему премию «Ника» на нужды Фонда «Защитники Отечества». Об этом стало известно Кино Mail во время 39-й церемонии вручения кинопремии, которая прошла в Москве вечером 23 марта. 

Актер удостоился награды в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» за работу в военной драме «В списках не значился».

«Наша история – о защитниках нашей Родины. И сейчас ребята защищают нашу Родину. И я хочу от нас всех передать эту награду в фонд защитников отечества. Чтобы "Ника" – богиня победы – всегда была с ними. И нам желаю одного – победы», – произнес со сцены Машков, получая награду.

Приз актеру вручили одни из ведущих церемонии – актер Юра Борисов и его супруга Анна Шевчук.

В аналогичной женской номинации — за лучшую женскую роль второго плана — победила Елена Лядова («Чистый лист»).

Ранее во время вручения премии «Ника 2026» посмертно наградили Игоря Золотовицкого.