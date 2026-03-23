Машков решил передать врученную ему премию «Ника» в Фонд защитников Отечества

Народный артист России Владимир Машков передаст врученную ему премию «Ника» на нужды Фонда «Защитники Отечества». Об этом стало известно Кино Mail во время 39-й церемонии вручения кинопремии, которая прошла в Москве вечером 23 марта.
Актер удостоился награды в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» за работу в военной драме «В списках не значился».
«Наша история – о защитниках нашей Родины. И сейчас ребята защищают нашу Родину. И я хочу от нас всех передать эту награду в фонд защитников отечества. Чтобы "Ника" – богиня победы – всегда была с ними. И нам желаю одного – победы», – произнес со сцены Машков, получая награду.
Приз актеру вручили одни из ведущих церемонии – актер Юра Борисов и его супруга Анна Шевчук.
В аналогичной женской номинации — за лучшую женскую роль второго плана — победила Елена Лядова («Чистый лист»).
Ранее во время вручения премии «Ника 2026» посмертно наградили Игоря Золотовицкого.