Евгений Цыганов в образе из фильма «Батя 2. Дед» вручил «Нику» Феликсу Умарову

Режиссер Феликс Умаров назван открытием года на 39-й кинопремии «Ника». Об этом стало известно Кино Mail на торжественной церемонии, которая прошла в Государственном академическом театре им. Моссовета.
Награду режиссеру фильма «Пророк. История Александра Пушкина» вручил актер Евгений Цыганов, который вышел на сцену в образе своего персонажа из фильма «Батя 2. Дед».
«Мне очень приятно вручать премию. Потому что — это наше будущее, ребята. Я сам не актер, но телевизор я смотрю. Леня Ярмольник, Андрюша Кончаловский — из молодых», — с юмором высказался Цыганов.
Умаров в своей речи поблагодарил Юру Борисова, исполнившего главную роль в его картине.
«Я всего лишь — цель. Хочу поблагодарить продюсеров за то, что дали возможность снят эту картину. Хочу поблагодарить Юру лично и обнять за то, что он, обладая огромным опытом, поверил в меня и мы вместе творили эту картину» — высказался режиссер.