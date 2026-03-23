Евгений Цыганов в образе из фильма «Батя 2. Дед» вручил «Нику» Феликсу Умарову

Режиссера «Пророка» назвали открытием года
Феликс УмаровИсточник: Legion-Media.ru

Режиссер Феликс Умаров назван открытием года на 39-й кинопремии «Ника». Об этом стало известно Кино Mail на торжественной церемонии, которая прошла в Государственном академическом театре им. Моссовета.

Награду режиссеру фильма «Пророк. История Александра Пушкина» вручил актер Евгений Цыганов, который вышел на сцену в образе своего персонажа из фильма «Батя 2. Дед».

«Мне очень приятно вручать премию. Потому что — это наше будущее, ребята. Я сам не актер, но телевизор я смотрю. Леня Ярмольник, Андрюша Кончаловский — из молодых», — с юмором высказался Цыганов.

Кадр из сериала «Батя 2. Дед»

Умаров в своей речи поблагодарил Юру Борисова, исполнившего главную роль в его картине.

«Я всего лишь — цель. Хочу поблагодарить продюсеров за то, что дали возможность снят эту картину. Хочу поблагодарить Юру лично и обнять за то, что он, обладая огромным опытом, поверил в меня и мы вместе творили эту картину» — высказался режиссер.