Игорь Золотовицкий посмертно удостоен премии «Ника» за вклад в кино и образование

Заслуженному артисту России и ректору Школы-студии МХАТ Игорю Золотовицкому посмертно вручили специальную награду за вклад в кинематографические науки, кино и образование на 39-й кинопремии «Ника 2026». Об этом стало известно Кино Mail на торжественной церемонии, которая проходит в Государственном академическом театре им. Моссовета.
На сцену для вручения награды поднялись выпускница Школы-студии МХАТ Полина Гагарина и Евгений Гришковец.
Гагарина, не скрывая эмоций, произнесла трогательную речь, посвященную любимому учителю: «Мы были для него котиками. И не потому, что он не помнил наши имена. Он всегда знал — кто, где, с кем и когда. И смотрел нам в самую душу. Игорь Яковлевич, наше золото и наш папа. Мы невыносимо скучаем».
Статуэтку получили сыновья актера и супруга.
«Папа бы тут все обшутил. Смеялся бы, что наконец, что наконец получил “Нику”. Один раз я ходил на пробы вместо него. Реально. Надели на меня “толщинку”. Но меня не взяли, и папу не взяли. Зато у него есть “Ника”», — сказал со сцены Алексей Золотовицкий.
Напомним, Игорь Золотовиций ушел из жизни 14 января. Ему было 65 лет.