«Хроники русской революции» стал лучшим сериалом на премии «Ника 2026»

«Хроники русской революции» режиссера Андрея Кончаловского назван лучшим сериалом на 39−й кинопремии «Ника». Об этом стало известно Кино Mail на торжественной церемонии, которая прошла в Государственном академическом театре им. Моссовета.
Историческая драма охватывает период с 1905 по 1924 годы и рассказывает о трагических событиях Октябрьской революции, повлиявшей на судьбы людей не только в России, но и во всем мире. Главные роли в многосерийной картине исполнили Юра Борисов, Юлия Высоцкая, Никита Ефремов, Евгений Ткачук и другие.
На сцену за наградой вышли режиссер Андрей Кончаловский, исполнители главных ролей Юлия Высоцкая и Юра Борисов, а также продюсер проекта Антон Златопольский.
В своей речи Златопольский сообщил, что у сериала, состоящего из 16 эпизодов, скоро выйдет дополнительная серия, которая станет эпилогом картины.
В номинации «Лучший сериал» за статуэтку также боролись «Аутсорс», «Бар “Один звонок”», «Дыши», «Константинополь» и «Подслушано в Рыбинске».
Напомним, «Ника» — национальная кинематографическая премия, вручаемая Российской академией кинематографических искусств. Первая церемония вручения кинопремии состоялась в декабре 1988 года в Центральном доме кинематографистов.