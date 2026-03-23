Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

«Хроники русской революции» стал лучшим сериалом на премии «Ника 2026»

Сериал Андрея Кончаловского получил награду как лучший сериал 2025 года
Кадр из сериала «Хроники русской революции»

«Хроники русской революции» режиссера Андрея Кончаловского назван лучшим сериалом на 39−й кинопремии «Ника». Об этом стало известно Кино Mail на торжественной церемонии, которая прошла в Государственном академическом театре им. Моссовета.

Историческая драма охватывает период с 1905 по 1924 годы и рассказывает о трагических событиях Октябрьской революции, повлиявшей на судьбы людей не только в России, но и во всем мире. Главные роли в многосерийной картине исполнили Юра Борисов, Юлия Высоцкая, Никита Ефремов, Евгений Ткачук и другие.

На сцену за наградой вышли режиссер Андрей Кончаловский, исполнители главных ролей Юлия Высоцкая и Юра Борисов, а также продюсер проекта Антон Златопольский.

В своей речи Златопольский сообщил, что у сериала, состоящего из 16 эпизодов, скоро выйдет дополнительная серия, которая станет эпилогом картины.

В номинации «Лучший сериал» за статуэтку также боролись «Аутсорс», «Бар “Один звонок”», «Дыши», «Константинополь» и «Подслушано в Рыбинске».

Напомним, «Ника» — национальная кинематографическая премия, вручаемая Российской академией кинематографических искусств. Первая церемония вручения кинопремии состоялась в декабре 1988 года в Центральном доме кинематографистов.